سحقتها الألعاب الرياضية.. سيدة تتوفى بطريقة مأساوية في الجيم

سُحقت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا حتى الموت أثناء محاولتها رفع حديد يبلغ وزنه 400 رطل في صالة ألعاب رياضية “جيم” في مكسيكو سيتي.

كانت الضحية تتدرب في نادي فيتنس سبورت عندما سقط الحديد على رقبتها بينما كانت ابنتها ورجل آخر ينظران بصدمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يُظهر فيديو المراقبة الذي تم التقاطه داخل صالة الألعاب الرياضية المرأة توهي خطو تحت الحديد، الذي يبدو أنه يحتوي على أربع أوزان على الأقل في كل طرف.

يبدو أنها تتحكم في قضيب الحديد الثقيل لمدة أربع ثوانٍ تقريبًا ، لكنه بعد ذلك يسقط على رقبتها ، مما يتسبب في هبوطها نحو الأرض.

يتسابق الناس بعد ذلك إلى جانبها ورفع المعدن عنها وهي تتراجع سريعًا إلى الوراء ، فاقدة للوعي، بينما يقوم رجل واحد يديرها إلى الجانب.

ثم يبتعد عنها الرجل بسرعة حيث بدأت تنزف من منطقة رأسها، ووجد المسعفون من الصليب الأحمر المرأة بدون علامات حيوية وأعلنوا وفاتها في مكان الحادث.

السلطات لم تكشف بعد عن اسم الضحية. يحقق مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي في الحادث.