عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحقتها الألعاب الرياضية.. سيدة تتوفى بطريقة مأساوية في الجيم

صدى البلد

سُحقت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا حتى الموت أثناء محاولتها رفع حديد يبلغ وزنه 400 رطل في صالة ألعاب رياضية “جيم” في مكسيكو سيتي.

كانت الضحية تتدرب في نادي فيتنس سبورت عندما سقط الحديد على رقبتها بينما كانت ابنتها ورجل آخر ينظران بصدمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

عمره 163 عامًا ويحنط جسده وهو حي.. راهب تايلاندي يثير القلق|ما القصة؟

txt

في حالة خطيرة.. 5 كلاب يفترسون طفل ويمزقون جسده

يُظهر فيديو المراقبة الذي تم التقاطه داخل صالة الألعاب الرياضية المرأة توهي خطو تحت الحديد، الذي يبدو أنه يحتوي على أربع أوزان على الأقل في كل طرف.

يبدو أنها تتحكم في قضيب الحديد الثقيل لمدة أربع ثوانٍ تقريبًا ، لكنه بعد ذلك يسقط على رقبتها ، مما يتسبب في هبوطها نحو الأرض.

يتسابق الناس بعد ذلك إلى جانبها ورفع المعدن عنها وهي تتراجع سريعًا إلى الوراء ، فاقدة  للوعي، بينما يقوم رجل واحد يديرها إلى الجانب.

txt

ضربة رأس تفقد لاعب كرة قدم عينه.. تفاصيل

txt

غير قادرة على غلق عينيها.. عملية تجميل تدمر حياة ملكة جمال

ثم يبتعد عنها الرجل بسرعة حيث بدأت تنزف من منطقة رأسها، ووجد المسعفون من الصليب الأحمر المرأة بدون علامات حيوية وأعلنوا وفاتها في مكان الحادث.

السلطات لم تكشف بعد عن اسم الضحية. يحقق مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي في الحادث.

 

الموت امراة صالة ألعاب رياضية مكسيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

وزير دفاع أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لمرحلة جديدة من الهجوم

موضوعات متعلقة

عمره 163 عامًا ويحنط جسده وهو حي.. راهب تايلاندي يثير القلق|ما القصة؟

في حالة خطيرة.. 5 كلاب يفترسون طفل ويمزقون جسده

أرعب الحديقة .. التمساح المكار يستغل الأمطار للهرب

ضربة رأس تفقد لاعب كرة قدم عينه.. تفاصيل

غير قادرة على غلق عينيها.. عملية تجميل تدمر حياة ملكة جمال

رغم جسده الضئيل.. أقصر لاعب كمال أجسام يدخل موسوعة جينيس|صور

الشرطة البريطانية تطارد زوجين أكلا 12 ساندويتش برجر .. ما القصة؟

دراسة: تناول الخضراوات لا يقي من الأمراض والغذاء المتوازن هو المهم

ترشيحاتنا

من الرقمية إلى الميتافيرس.. كواليس إقامة المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية

أوكرانيا: ارتكبنا خطأ عندما تخلينا عن الأسلحة النووية

ماكرون: بوتين يريد إعادتنا إلى عصر الإمبراطوريات والمواجهات

المصري البورسعيدي: متمسكون ببقاء معين الشعباني.. ولا مجال لرحيله لأي ناد

السفير المصري في المغرب: العلاقة بين الزمالك والوداد قوية

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيحاسب الكرملين وبوتين سيفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ