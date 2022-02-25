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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مدير يرفض طلب شابة للانضمام إلى وظيفة بسبب رسالة صوتية.. ما القصة؟

صدى البلد

تقف أسباب كثيرة أمام طريق حصول الأشخاص على وظيفة جديدة منها المؤهلات والخبرة، ولكن في حالة شابة صغيرة كان سبب رفضها في نيل وظيفة هي رسالة صوتية على هاتفها الذكي.

قالت شابة  تبلغ من العمر 19 عامًا إن مديرًا رفضها للحصول على وظيفة في محل بقالة لأن رسالة البريد الصوتي الصادرة لم تكن  مناسبة.


ونشرت الشابة التي تدعى "زنايا جونز" فيديو على "تيك توك" وقامت خلاله بتشغيل الرسالة الصوتية المسجلة على هاتفها، والتي تم تسجيلها بصوت يحمل الكثير من المرح والغناء.

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وكان مضمون الرسالة الصوتية هو:" ما الأمر، معاكم زنايا، اترك رقمك واسمك لأعود الاتصال".

وعندما اتصل بها مدير في متجر بقالة هاريس تيتر في سامرفيل بولاية ساوث كارولينا بشأن طلبها لوظيفة ، تأثر بنبرة رسالتها - وأخبرها بأنها مرفوضة في الوظيفة.

كما ترك لها رسالة صوتية يقول  فيها:"نعم السيدة جونز ، أوصي إذا تقدمت بطلب للحصول على وظيفة وتوقعت من شخص ما أن يتصل بك ، وأن يكون لديك رد أكثر ملاءمة على بريدك الصوتي".

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ويختتم رسالته قائلًا:"لذا ، شكرًا لك على التقديم ولست بحاجة لمعاودة الاتصال بنا في Harris Teeter. شكرا لك ، وداعا".

وقد حصل الفيديو الخاص بالشابة على تطبيق "تيك توك" نحو 22 مليون مشاهدة في زمن قياسي.

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