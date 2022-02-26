كين وسون يقودان توتنهام أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد، المقرر لها في تمام الثانية والنصف مساءً، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - دوهيرتي - بين ديفيز.

خط الوسط: - ريان سيسينيون - إيميل هويبيرج - هاري وينكس - كولوسيفسكي.

خط الهجوم : سون هيونج مين - هاري كين.

ويسعى فريق توتنهام لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوزعلى ليدز يونايتد في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام بيرنلي بهدف دون رد في الجولة الماضي.

وخاض فريق توتنهام 24 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 12 لقاءً، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في 9 مناسبات.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ 15 بـ 23 نقطة.