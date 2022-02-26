مؤسس تطبيق أخطب يكشف شروطه لشريك الحياة|فيديو

كشف محمود خلف "أحد مؤسسي تطبيق أخطب"، فكرة إطلاق التطبيق للمساعدة فى الزواج.

وتابع خلف خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" ، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن الفكرة بدأت منذ 2018 بإطلاق بيدج عبر فيس بوك يحمل أسم "كافية سنجلة"، لافتا إلى أن الأغلبية تحتار كثيرا فى اختيار شريك الحياة.

وأوضح محمود خلف، أن شروط دخول الأبلكيشن، صورة سيلفى ورقم البطاقة، إضافة إلى تحدث الشاب إلى فتاة واحدة فقط.

عبير الخاطبة

ومن جانبها تحدثت عبير حسن "الخاطبة"، عن طريقتها فى المساعدة على التعارف والخطوبة والزواج عبر بيدج "الخاطبة" على فيس بوك.

وقالت عبير "الخاطبة" الراجل من حقه يقعد على البساط ويختار ست البنات، وأن كل الفئات “ العذاب، المطلقين ، والأرامل، تطلب الزواج، معقبة :” بعض الرجال المتزوجين يطلبون زوجة ثانية".

وأكدت عبير الخاطبة، أنها تساعد فى التعارف، وعلى الطرفين التأكد من أن الطرف الأخر مناسب له، لافتة إلى أنها تتلقى طلبات تعارف وزواج حتى من خارج مصر.