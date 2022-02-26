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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستعرض "التاتو" في أحدث ظهور ..صور

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

خضع الفنان احمد الفيشاوي لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".


وظهر" الفيشاوي" في الصور وهو يستعرض الكثير من التاتوهات التى تغطي جسمه وتملأ ذراعيه ورقبته بالكامل وعلق قائلا "المزيد من الحبر "


ويُعرض حاليا للنجم احمد الفيشاوي فيلم قمر 14 وتدور أحداث الفيلم  في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٢٢٦_٢١٠٨٠٦
احمد الفيشاوي يستعرض التاتو جلسة تصوير أحدث ظهور صور احمد الفيشاوي

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