محمد الشهاوي بطلا للعالم في الأرجوميتر

توج اللاعب محمد الحسيني الشهاوى ابن ليسا الجمالية وابن نادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية بالدقهلية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات ”الأرجوميتر” بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتى أقيمت على مدار يوم 25 و26 فبراير الجاري.

منافسات البطولة أقيمت اون لاين بتوصيل أجهزة التجديف الأرضى أون لاين مع الإتحاد الدولي للتجديف بسويسرا ، وتشارك مصر بأكبر عدد من اللاعبين المصريين فى إفريقيا .

وقد بدأ اللاعب محمد الحسيني الشهاوى ابن الدقهلية اللعب فى نادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية سنة 2014، وقد حصل على اول ميدالية على مستوى الجمهورية سنة 2016 محققاً المركز الثالث ، ثم انضم للمنتخب سنة 2017، وانضم إلى نادى المقاولون العرب سنة 2017 وحقق معه المركز الثالث فى بطولة تحت 23 سنة .

وشارك في العديد من البطولات الدولية، منها: بطولة بولندا لكبار السن، وحقق المركز الثالث، وبطولة أمريكا تحت 23 سنة وحقق المركز الأول فاينال دي، وبطولة بلغاريا كبار السن، وبطولة إفريقيا محققاً ميداليتين، ويتمنى ويحلم بالمشاركة فى الأولمبياد ليأتي بميدالية ذهبية لمصر ورفع اسمها في المحافل الدولية.

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