صناعة النواب: تحقيق مبادرة تكافل وكرامة مردودًا دوليا كبيرا يؤكد نجاحها

قال النائب محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية صدى ومردودا إقليميا ودوليا ومنها مبادرة تكافل وكرامة، يؤكد نجاحها وأنها حققت أهدافها بالفعل واستطاعت أن تفي بالأهداف التي وضعت من أجلها.

ونوه سعد، في تصريحات له اليوم، بتأكيد الاتحاد الأوروبي عبر سفيره بالقاهرة، كريستيان برجر، إن الاتحاد سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يخص التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما سيدعم مبادرة تكافل وكرامة التي أطلقتها الحكومة المصرية.

وأضاف وكيل صناعة النواب، أن تكافل وكرامة كانت ولا تزال المبادرة الاجتماعية الأنجح للحماية الاجتماعية، حتي وصل عدد المستفيدين منها نحو 15 مليون شخص بنحو 3.9 مليون أسرة.

واختتم النائب محمد سعد، بأن تكافل وكرامة، هى واحدة من برامج الحماية الاجتماعية، التي صاحبت عملية الإصلاح المالي والاقتصادي طوال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في عدم الاحساس بالتأثيرات الكبيرة للاصلاح، وخصوصا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. قائلا إن الدولة المصرية لم تبخل في الدفع بالكثير من برامج الحماية الاجتماعية، إيمانا منها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة عشرات الملايين من المصريين.

يذكر أن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، قد صرح بأن الاتحاد سيدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاتحاد سيدعم مبادرة تكافل وكرامة التي أطلقتها الحكومة المصرية.

وأضاف برجر، خلال ندوة مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال اللقاء السنوي لعرض الأعمال الخيرية والتنمية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان التي يمولها الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد انتهج المفاهيم الخمسة للتنمية المستدامة في دعمه للمجتمع المدني والمشروعات في مصر، وهي (الشعب، والازدهار، والرخاء، والسلام، والكوكب).