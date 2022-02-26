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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تتألق في جلسة تصوير جديدة في أسوان

ريم البارودي
ريم البارودي

أطلت ريم البارودي على جمهورها بجلسة تصوير جديدة من مدينة أسوان حيث تحضر فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

نشرت ريم الصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وظهرت وهي ترتدي فستان انيق منقوش بالورود، أما من الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.

ويُعرض حاليا للنجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

 

ريم البارودى جلسة تصوير من اسوان فستان أنيق بموقع التواصل الإجتماعى

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