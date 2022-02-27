نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف .. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد عوض الدين،والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت نوفمبر الماضي، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

حملت الدعوى رقم ٦٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

يذكر أن الدكتور عمرو النوري احتفظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التجديف التي أقيمت في نوفمبر الماضى في مقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.

وفاز النوري بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وتنافس النوري، مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، واللواء سامى أبو العلا، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق.

كما فاز فى عضوية مجلس اتحاد التجديف كل من مصطفى عبد الجواد وإيهاب حسان وشريف القماطي وحاتم طاهر ونورهان مصطفى وعصام الجلاد ورانيا محمد علوان وإبراهيم عادل أيوب.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات اليوم 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة و المعادي و اليخت واليخت المصري بالإسكندرية وطلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالإسماعيلية والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس وبور فؤاد وأسوان الرياضي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، والذي يتكون من عدد من الدوائر القضائية وكذلك الطعون على الأحكام التى تصدر من كل دائرة، حتى تصل الى المحكمة الإدارية العليا.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.