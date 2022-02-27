عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف .. اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد عوض الدين،والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت نوفمبر الماضي، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

حملت الدعوى رقم ٦٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

يذكر أن الدكتور عمرو النوري احتفظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التجديف التي أقيمت في نوفمبر الماضى في مقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.

وفاز النوري بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وتنافس النوري، مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، واللواء سامى أبو العلا، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق.

كما فاز فى عضوية مجلس اتحاد التجديف كل من مصطفى عبد الجواد وإيهاب حسان وشريف القماطي وحاتم طاهر ونورهان مصطفى وعصام الجلاد ورانيا محمد علوان وإبراهيم عادل أيوب.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات اليوم 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة و المعادي و اليخت واليخت المصري بالإسكندرية وطلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالإسماعيلية والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس وبور فؤاد وأسوان الرياضي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، والذي يتكون من عدد من الدوائر القضائية وكذلك الطعون على الأحكام التى تصدر من كل دائرة، حتى تصل الى المحكمة الإدارية العليا.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة بطلان انتخابات نادي التجديف نادي التجديف انتخابات نادي التجديف المرشحين للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

للذكور والإناث.. مجلس الدولة يستقبل غدا طلاب أسيوط والوادي الجديد لاستلام الملفات

بقصر الأميرة فوقية.. غدا| أداء اليمين القانونية للمعينين بمجلس الدولة

القضاء الإداري : عدم قبول دعوى تطالب بمحاكمة وزير التعليم العالي تأديبيًا

القضاء الإدارى: رفض دعوى منع إرتداء النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة

المستشار أمير يعقوب: حادث إرهاب العريش لم يؤثر على القضاة.. احكام مجلس الدولة خلقت ثقة عند المواطنين.. المنظومة الجديدة تحقق العدالة الناجزة لإنهاء القضايا المتراكمة.. وتعيين الفتيات خطوة تاريخية

23 إبريل.. الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية

بعد قليل.. مجلس الدولة يستقبل طلاب أسيوط والمنصورة لاستلام ملفات وظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة يستقبل ملفات توظيف طلاب أسيوط والمنصورة .. غدا

ترشيحاتنا

كارتيرون عن خسارة الزمالك أمام الوداد: هذه هي كرة القدم

أوكرانيا تحشد جيشاً إلكترونيا ضد الهجمات السيبرانية الروسية

قبل مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالكونفيدرالية.. إيهاب جلال: نعاني من ضغط المباريات .. والفريق التونسي: نسعى للفوز تعويضا للخسارة الأخيرة.. والسعيد: نأمل في استكمال المشوار

بعد الزيادة الأخيرة .. الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

أخرها منع الإعلانات.. ميتا تستكمل عقوباتها ضد الإعلام الروسي

معنى الغيب في الإسلام وأنواعه ودرجاته.. علي جمعة يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ