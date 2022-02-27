بعد الزيادة الأخيرة .. الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

ارتفعت اسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة قدرها 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنضم إلى عائلة السيدان.

بعد الزيادة الأخيرة .. الاسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

مواصفات السيارة جاك J7 موديل 2022

تعتمد السيارة جاك J7 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

بعد الزيادة الأخيرة .. الاسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة جاك J7 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.6 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

بعد الزيادة الأخيرة .. الاسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

وتأتي السيارة جاك J7 موديل 2022 بطول كلي يقدر بـ 4772 مم، وبعرض يبلغ 1820 مم، وبارتفاع 1492 مم، مع حقيبة تخزين خلفية تستعب 540 لتر، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، وشبكات متعددة المقاطع.

بعد الزيادة الأخيرة .. الاسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

وتحتوي السيارة جاك J7 موديل 2022 على فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EDB، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 312 الف جنيه بدلا من 307 الف جنيه.

الفئة الثانية جاك J7 موديل 2022 بقيمة قدرها 342 الف جنيه بدلا من 337 الف جنيه.