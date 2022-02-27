سيد عبدالحفيظ بعد الخسارة من صن داونز: ما زال أمامنا 4 مباريات في البطولة

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بغلق ملف الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي امامه اربع مباريات في المجموعة الأولي سيسعي للفوز بها للتأهل لدور الــ8 بدوري الأبطال الأفريقي.

وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه الأهلي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه ثابيلو مورينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

ورفع صن دوانز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأهلي، الذي لديه مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني، عند نقطة واحدة في المركز الثالث.