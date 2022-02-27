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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث لعلاج أخيه على نفقة الدولة قبل انتشار السرطان بجميع أنحاء جسده

صدى البلد

أرسل القارئ محمد أحمد إبراهيم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج أخيه الذي يعاني من ورم خبيث.

وقال أحمد في استغاثته "أخي محمود أحمد إبراهيم ٢٤ عاما،  ومقيم في الإسكندرية ويعاني من ورم سرطاني خبيث في الكتف الشمال ويسبب له نزيف ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وطالب المسؤولين بسرعة علاج أخيه قبل انتشار الورم في كل جسمه للتواصل مع الحالة على رقم 01092550434.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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