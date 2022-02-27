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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش الروسي لديه خطة للدخول العاصمة الأوكرانية

سر عدم التعجل الروسي في دخول العاصمة الأوكرانية.. تفاصيل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت إيلينا سوبونينا الباحثة السياسية، في الشأن الروسي، إن الجيش الروسي لا يستعجل فى الدخول إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مقاومة، ليست من قبل الجيش الأوكراني.

وأضافت الباحثة السياسية، في الشأن الروسي، في حديثها لقناة "الغد"، أن الجيش الروسي يتقدم بخطى متسارعة نحو الحدود الأوكرانية وقريب من الدخول للعاصمة، لافتة إلى أن المقاومة ضعيفة خاصة من الجيش الأوكراني.

 

الجيش الروسي لديه خطة للدخول العاصمة الأوكرانية

 

وأشارت الباحثة السياسية، في الشأن الروسي، إلى أن الجيش الروسي لديه خطة للدخول العاصمة الأوكرانية، منها أنه من الممكن أن تكون هناك آذانا صاغية للاستماع إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العسكريين بشأن تسليم السلطة بعيدا عن الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي وأن يكون هناك رد فعل لما يحدث الآن.

وأشارت الباحثة السياسية، في الشأن الروسي، إلى أن هذا يمثل أفضل السيناريوهات، موضحة أنه لا توجد مقاومة من حرس الحدود الأوكرانيين، كما أن روسيا تملك الخطة السياسية لدخول العاصمة كييف وقت ما تريد وهو ما أظهرت الأيام السابقة.

الجيش الروسى كييف الجيش الأوكراني الحدود الأوكرانية بوتين الرئيس الروسى زيلينسكي روسيا

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