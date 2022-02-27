محافظ بورسعيد: تطوير شارع 23 ديسمبر لخلق محور مروري على أعلى مستوى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ٢٣ ديسمبر، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر

وقال محافظ بورسعيد إن أعمال التطوير شملت أيضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر، موضحا أنه يتم توسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات و العلامات المرورية، بما يخلق محورا مروريا على أعلى مستوى بالمنطقة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي، لافتا إلى أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر

وأضاف محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير الشارع ٢٣ ديسمبر ليلا ونهارا، وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.