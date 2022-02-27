المنظمات والمؤسسات الصهيونية العالمية ونشر الفوضى.. كتاب جديد عن دار المأمون

صدر حديثاً لدى دار المأمون للنشر والتوزيع، كتاب المنظمات والمؤسسات الصهيونية العالمية.. سيطرة اليهود على العالم ونشره الفوضى فيه"، للدكتور ماهر إبراهيم حنون.



تحتوي المقدمة على سيطرة العائلات اليهودية على اقتصاد العالم وشكوك حول البروتوكولات وشهادات من الواقع حتى لو كانت زائفة ودور عائلة روتشيلد في خدمة الصهيونية ودور عائلة آل مرجان في خدمة الصهيونية ودور عائلة روكفلر في خدمة الماسونية الصهيونية وعائلة باروخ وعائلة مردوخ وعائلة بريتزكر، ويتحدث عن علاقة الإدارة الأمريكية مع أغنياء اليهود.