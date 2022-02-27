محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى "الإسراء والمعراج"

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة بأسمي معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

داعيا المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

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وقدم المحافظ، خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبري الفريدة التي اختص بها الله عز وجلنبيه محمد صلي الله عليه وسلم، داعيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية ومصر بالخير والصحة، و متمنيًا الصحة والسعادة لجميع أهالي مصر، وأن تزول الغمة ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام.