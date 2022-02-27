7 مارس.. أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم حفلا دينيا للمنشد محمود التهامى

انطلاقا من حرص أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، على تنوع الأنشطة الطلابية واهتمامها بتنمية الوعي الثقافي والديني لدى طلاب الجامعة، تنظم الأسرة حفل دينى للمنشد محمود التهامى نقيب المنشدين.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة.



وسيقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022 بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.