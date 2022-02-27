طريقة تخليل الزيتون الأسود والأخضر والكالاماتا

طريقة تخليل الزيتون الأكثر بحثا قبل شهر رمضان، حيث يعتبر الزيتون المخلل لذيذًا جدًا وسهل التحضير، ولكنه يستغرق وقتًا طويلاً جدًا.

اتبعي هذه الخطوات لتتعلم طريقة تخليل الزيتون .



تخليل الزيتون

طريقة تخليل الزيتون الاسود

قبل التعرف علي طريقة تخليل الزيتون الأسود، يحب التأكد من وجود برطمانات زجاجية تناسب جميع أنواع الزيتون التي تريدين معالجتها بشكل مريح، وإناء أو وعاء مصنوع من مادة غير تفاعلية، فلا تستخدمي الألومنيوم أو النحاس أو الحديد الزهر غير المطلي بالمينا.

في هذه العملية، لا داعي لتعقيم البرطمانات.

اصنعي شقًا في الزيتون الأسود.

ضعي الزيتون في وعاء بلاستيكي، أضيفي ملح الطهي لتغطيته بسخاء، قلبيها لتغليف الزيتون، ويغطى بوزن ثقيل.

كرري التقليب والوزن كل يوم حتى يذبل الزيتون، اشطفيها مرة واحدة لتتذوقي المرارة، إذا كان لا يزال مرًا، استمري في النقع في المحلول الملحي الذي تطور.

بمجرد نزع المرارة، ضعي الزيتون في مصفاة بلاستيكية، وضعي الوزن مرة أخرى على الزيتون، يجب أن يتم تصريف المحلول الملحي الذي تم جمعه.

اشطفيها لفترة وجيزة عندما تكون جاهزة.

جففي الرطوبة الزائدة من الزيتون في فرن تبريد أو مجفف أو انشريها في الخارج في الشمس.

عندما يجف، ضعي قليلاً من زيت الزيتون وقومي بتخزينها إما في أكياس محكمة الغلق أو أكياس بسحاب في الفريزر.

قدمي المزيج بالزيت وأضيفي التوابل الأخرى (الزيتون الذي يتم بهذه الطريقة له نكهة مالحة شديدة جدًا، ويُضاف إلى طبق اللحم أو يُسخن بلطف ويُقدم كجزء من طبق المقبلات).



طريقة تخليل الزيتون الأخضر

مكونات تحتاجينها لتطبيق طريقة تخليل الزيتون الأخضر:

تخليل الزيتون الاخضر



2 كغ زيتون أخضر (طازج)

2-3 ليمون مقشر ومقطع إلى شرائح

1 رأس ثوم كامل مقشر ومقسّم إلى فصوص

2 فلفل أخضر حار

1 ملعقة كبيرة كزبرة أو بذور شمر (أو مزيج من الاثنين)

2 من أوراق الغار، مجففة (أو ثلاث أوراق طازجة)

محلول ملحي - أربعة لترات من الماء (يفضل المياه المعدنية) ونصف كجم من الملح

زيت الزيتون

طريقة تخليل الزيتون الأخضر

اغسلي الزيتون جيدًا بالماء وضعيه في وعاء كبير يتسع لكل الزيتون ويضاف الماء لتغطيته.

استخرجي المرارة من الزيتون عن طريق نقعه في الماء العذب لمدة أسبوع.

غيّري الماء كل يوم.

يمكنك تقطيع الزيتون عن طريق الخفق برفق (بدون سحق) بمطرقة خشبية، سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في الخطوات التالية.

اسكبي ماء النقع بعد سبعة أيام من النقع، وأحضري برطمانًا نظيفًا وحشو الزيتون بالداخل.

ضعي الثوم والفلفل الحار وشرائح الليمون والكزبرة أو بذور الشمر وأوراق الغار في البرطمان.

صبي محلول الملح في البرطمان حتى يغطي الزيتون.

صبي القليل من زيت الزيتون لإنشاء طبقة واقية رقيقة في الأعلى.

أغلقي البرطمان وضعيه في مكان بارد ومظلم.

سيكون الزيتون جاهزًا للأكل بعد أسبوعين إلى شهر، إذا تم تقطيعه، أو أربعة أشهر إذا كان سليمًا.

استمتعي بطريقة تخليل الزيتون الأخضر.

نصائح

يمكنك ترقية الزيتون عن طريق إخراجه من ماء النقع، وإضافة ملعقة كبيرة من الملح والتقليب، ثم إعادة الزيتون ومضافات التوابل إلى مرطبان جديد، وضغط الزيتون في البرطمان، وتغطيته بزيت الزيتون البكر.



طريقة تخليل الزيتون الكالاماتا الأسود

زيتون اسود

قد تحتاج طريقة تخليل الزيتون الكالاماتا الأسود إلى بعض الخطوات المختلفة عن طريقة تخليل الزيتون التقليدية.

فقد تحتاجين إلى كمية زيتون طازج، وابدئي بغسلها جيدًا.

اشطفيها في مصفاة واتركي الماء يجف، ثم انقعيهم وحركيهم في الماء في وعاء كبير وقومي بصرف الماء مرة أخرى.

باستخدام سكين حاد، اقطعي كل زيتون مرة واحدة بالطول، تقريبًا إلى الحفرة، ضعي الزيتون المقطّع في الوعاء الكبير.

بمجرد امتلاء الحاوية بالزيتون المقطوع، املئي الحاوية بالماء وضعي شيئًا نظيفًا (مثل طبق أو وعاء) في الأعلى للحفاظ على الزيتون مغمورًا.

إذا كانت الحاوية الخاصة بك ذات رقبة ضيقة، فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن إبقاء الزيتون مغمورًا.

قومي بتغطية الحاوية بغطاء غير محكم.

ضعي الحاويات في مكان بارد وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

تتبعي تاريخ نقع الزيتون لأول مرة.

بعد 24 ساعة، صفي الزيتون، املئي الأوعية بالماء، وحركي الزيتون برفق حولها، ثم صفيها مرة أخرى.

أعيدي ملء الحاويات بالماء، واغمري الزيتون، وقومي بتغطيتها بشكل غير محكم وأعيديها إلى حيث كنتِ تخزنينها من قبل.

كرري هذه العملية لمدة 10 إلى 20 يومًا.

سترغبين في تذوقها بعد 10 أيام لترى ما إذا كانت قد فقدت ما يكفي من المرارة بالنسبة لك.

كلما طالت فترة نقعها، كلما كانت المرارة أقل، ولكن أيضًا كلما قلت النكهة.

تخليل الزيتون الكالاماتا

في جالون من الماء المستخدم، قومي بإذابة 1 رطل من الملح، و1 لتر خل، واخلطيهما جيدًا معًا.

** املئي برطمانات التعليب المعقمة بالزيتون ثم غطيها بالكامل بالمحلول الملحي.

هزي البرطمانات برفق للتأكد من عدم احتباس أي فقاعات من الهواء.

ضعي طبقة من زيت الزيتون على كل برطمان، سيخلق ذلك عازلًا محكمًا للهواء، لذا تأكدي من أن الزيت يغطي تمامًا أي زيتون عائم يخرج من المحلول الملحي.

يمكن تخزين أي محلول ملحي متبقٍ في الفريزر إلى أجل غير مسمى.

إنه مجرد ملح وخل في الماء، لذلك لا يوجد شيء سيتلف.

ستلاحظين أنه قد لا يتجمد صلبًا، ويرجع ذلك إلى محتوى الملح ولكنه ليس مشكلة.

يمكنك أيضًا وضع الزيتون في أوعية أكبر وتغطيتها بالمحلول الملحي والزيت وتخزينها بهذه الطريقة.

الحاويات التي استخدمتهيا في عملية الترشيح مناسبة بعد تنظيفها جيدًا، يمكنك بعد ذلك إزالة أي كمية من الزيتون إعادة استخدامها في كل مرة، ويمكن أن يبقى الباقي.

ما عليك سوى التأكد من وجود طبقة من الزيت تغطي الجزء العلوي كما هو موضح أعلاه.

ضعي البرطمانات جانبًا في مكان بارد ومظلم أو في الثلاجة.

اتركيها لمدة شهر على الأقل قبل تناول الطعام، لذا تابعي تاريخ تغطيتهم أولاً في المحلول الملحي.



طريقة تخليل الزيتون الأسود فاطمة أبو حاتي

تعد طريقة تخليل الزيتون الأسود لـ فاطمة أبو حاتي الأكثر بحثا على “جوجل”، ولذلك نقدم لكِ الطريقة بالتفصيل:

مكونات طريقة تخليل الزيتون الأسود لـ فاطمة أبو حاتي

4 أكواب زيتون خام أحمر أو بني.

4 1/2 لتر ماء، بالإضافة إلى المزيد لنقع الزيتون، مقسمة.

13 1/2 ملعقة طعام ملح كوشير، أو ملح آخر غير معالج باليود، مقسم.

1/4 كوب من خل أو خل التفاح.

طريقة تخليل الزيتون الأسود فاطمة أبو حاتي

باستخدام رأس سكين تقشير حاد، قومي بتقطيع كل زيتونة بالطول من 1 إلى 3 مرات.

ضعي قطع الزيتون في وعاء أو وعاء متوسط ​​الحجم غير متفاعل.

غطي الزيتون بالماء.

ضعي طبقًا أصغر قليلاً من حافة الوعاء فوق الزيتون.

قومي بوزن الطبق بعلب الطعام أو الأشياء الثقيلة للحفاظ على الزيتون مغمورًا في جميع الأوقات.

اتركيه ينقع لمدة ثلاثة أيام.

صفي الزيتون في مصفاة.

في كوب قياس كبير، قومي بعمل محلول ملحي عن طريق إذابة 3 ملاعق كبيرة من الملح في 1 لتر من الماء.

نسكب المحلول الملحي فوق الزيتون.

استبدلي الطبق والوزن واتركيه لمدة أسبوع.

صفي الزيتون مرة أخرى وكرري المحلول الملحي بنفس القياسات (3 ملاعق كبيرة من الملح لكل 1 لتر من الماء)، وزني واتركيه لمدة أسبوع.

كرري عملية الشطف والنقع مرتين أخريين (4 مرات إجمالاً)، مما ينتج عنه أربعة أسابيع من النقع في الماء المملح.

تذوقي حبة زيتون، إذا كان مرًا، فاستمري في عملية النقع (باستخدام الماء العذب والمزيد من الملح) لمدة أسبوع آخر وتذوقيه مرة أخرى، واستمري حتى تزول مرارة الزيتون.