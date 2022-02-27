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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بعد نجاح التجربة.. التعليم العالي: الكليات ملتزمة باستبدال الكتاب الإلكتروني بالورقي

صدى البلد

استطاعت الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول ، تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني بشكل ناجح، والوقوف على نقاط ضعف الكتاب الإلكتروني لوضع آليات التحسين في الفترة القادمة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك العديد من الجامعات التي نجحت في تطبيق الكتاب الإلكتروني ، واستبداله بالكتاب الورقي ، وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق الكتاب الإلكتروني بجميع الكليات مع انطلاق الفصل الدراسي الأول.

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وأضاف "المصدر " أن الجامعات لم ترصد أي شكوى تخص تطبيق الكتاب الإلكتروني في الجامعات،  بل تسير الأمور على دون أزمة،  حيث المكتب جميع الكليات بتطبيق القرار تحت إشراف إدارة كل جامعة .

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا ، على نجاح تجربة الكتاب الجامعي الإلكتروني بجامعة المنيا بالفصل الدراسي الأول؛ تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني، وذلك في إطار توجه الجامعة لتحقيق التحول الرقمي على كافة الأصعدة، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب واتاحتها على المنصة التعليمية بالجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

ووجه رئيس جامعة المنيا ، عمداء الكليات بتعديل لوائح الكليات الدراسية التي مضى عليها 5 سنوات، وذلك لضمان تناسب الدراسة مع الواقع العلمي، وسرعة التطور التكنولوجي، ولمواكبة التغييرات ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب أنه مطلباً هاماً يجب استيفاءه للتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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