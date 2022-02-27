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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدنيون أوكرانيون من الرجال والنساء ينضمون للقتال في دنيبرو

صدى البلد

عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد  انضمام رجال ونساء أوكرانيون إلى القتال في دنيبرو، في محاولة للدفاع عن بلادهم ضد الجيش الروسي.

وسجل مدنيون أوكرانيون من النساء والرجال أسماءهم للقتال أمس السبت في محاولة للمساعدة في الدفاع عن بلادهم من تقدم الجيش الروسي. الواقع الذي يواجهه العديد من الأوكرانيين هو القتال أو الفرار بينما تواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة كييف. ودعا رئيس إدارة ولاية سومي الإقليمية دميترو زيفيتسكي الجمعة الأوكرانيين إلى تسليح أنفسهم وإعداد قنابل المولوتوف الحارقة لمحاولة وقف تقدم القوات.

تزعم روسيا أن هجومها على أوكرانيا يستهدف فقط أهدافًا عسكرية، لكن الجسور والمدارس والأحياء السكنية تعرضت للقصف منذ بدء الغزو يوم الخميس بضربات جوية وصاروخية ودخول القوات الروسية إلى أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب.

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