شاهد.. أوكرانيون يركضون إلى الملاجئ خوفاً من القصف الروسي

عرضت قناة "يورنيوز"، فيديو يرصد هروب مواطنين أوكرانيون إلى الملاجئ خوفاً من القصف الروسي، حيث ركض السكان بحثاً عن ملاجئ تحت الأرض خوفاً من القصف الروسي على العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية أخرى.

ولجأت مجموعات كبيرة من السكان إلى الأقبية ومحطات المترو والمخابئ المخصصة لهذا الغرض، حيث استهدفت ضربات صاروخية مواقع بالقرب من عدة مدن رئيسية وفقا لتقارير إعلامية.

وتزعم روسيا ، أن هجومها على أوكرانيا يستهدف فقط أهدافًا عسكرية، لكن الجسور والمدارس والأحياء السكنية تعرضت للقصف منذ بدء الغزو يوم الخميس بضربات جوية وصاروخية ودخول القوات الروسية إلى أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب.

