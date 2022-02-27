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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير تونس تعزيز سبل التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع سفير تونس

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة و المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمود الجريوى رئيس الجالية التونسية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير التونسي على أرض الإسكندرية، مشيداً بعمق العلاقات بين مصر وتونس علي مر الزمن. وأعرب عن حرصه على زيادة العلاقات، مؤكدا أن المحافظة على أتم الإستعداد لتذليل أي تحديات في سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء ودفع عجلة الاستثمار.

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وأوضح المحافظ أن ٦٥% من الصادرات و الواردات المصرية من الإسكندرية إن عدد المصانع بالإسكندرية يصل ل ٤٥٦٤ مصنع بدءا من الحديد و الصلب حتى أصغر الصناعات.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن مدى حب التونسيين لمصر من خلال الفن والثقافة. وأكد على حرصه لتقديم كامل الدعم والرعاية لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون في جميع المجالات.

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