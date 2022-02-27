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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تشكل لجنة لبحث استعدادات الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلاب

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

قرر الدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات النهائية للحفل الختامى لفعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة ، والتى تجرى بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ، يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس بقصر ثقافة قنا.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور صبرى خالد، وكيل الوزارة ، بحضور  صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و موجهى عموم الأنشطة التربوية، وفريق عمل أخبار تعليم قنا .

 

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وأشار خالد ، إلى أن مسابقة أوائل الطلبة جاءت فى إطار سعى الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسى والوعى بالمشروعات القومية لدى الطلاب، مقدماً الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن لدعمه مسابقة أوائل الطلبة.

 

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه من خلال عقد هذه المسابقة ساهم فى إحداث حراك ثقافى بين المدارس وتنمية قدرات الطلاب ، وخلق روح التنافس فيما بينهم وحثهم على بذل الجهد من أجل تحقيق التفوق العلمى.


جدير بالذكر أن مسابقة أوائل الطلبة، بدأت فى ديسمبر الماضى بجميع مدارس المحافظة فى المراحل التعليمية المختلفة ،حيث شارك فى التصفيات النهائية على مستوى المديرية ٩ مدارس لكل مرحلة تعليمية ، وأسفرت النتائج النهائية، عن فوز ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة تعليمية وهى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية ، ومدرسة الوقف الإعدادية المشتركة إدارة الوقف ، ومدرسة قفط الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية.

 

ويقدم حزب مستقبل وطن ، خلال الاحتفالية مبالغ مالية و شهادات تقدير لطلاب المدارس التى حصدت المراكز الأولى على مستوى المراحل التعليمية الثلاث.

 

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

 

قنا التعليم مستقبل وطن دشنا الوقف قفط مسابقة أوائل الطلبة المدارس قصر ثقافة قنا

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