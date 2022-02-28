جامعة حلوان تبدأ الموسم الثقافي.. الإدارة العامة للمكتبات تفتتح المعرض السنوي السادس للكتاب.. وإقامة حفلا للمنشد محمود التهامى فى إطار تنمية الوعي الثقافي والديني للطلاب

رئيس جامعة حلوان : معرض الكتاب يعكس الدور التنويرى للجامعة

نائب رئيس جامعة حلوان : القراءة أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة

نائب رئيس جامعة حلوان : المعرض السنوي السادس للكتاب بالجامعة يشارك فيه مجموعة مميزة من دور النشر



افتتحت الإدارة العامة للمكتبات بـ جامعة حلوان، المعرض السنوي السادس للكتاب ، و ذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة و بمشاركة كبرى دور النشر.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأشراف الأستاذة سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وقال الدكتور ممدوح مهدى، أن معرض الكتاب يأتي إيمانا من الجامعة أن القراءة تعمل على تثقيف الطلاب وتنمية مهاراتهم فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.

وصرح الدكتور مهدي، أن تنظيم معرض الكتاب يأتى إيضا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا عن الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض على تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، على أهمية القراءة للجميع فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتثقيفهم واكسابهم العديد من المهارات، وتزيد من تحلى الأفراد بالأخلاق الحميدة والسلوك المستقيم وتساعدهم في الترويح عن أنفسهم حيث إن القراءة أيضا غذاء الروح.

وأضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المعرض يساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية .

واشارت الدكتورة فؤاد أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية حيث يشارك فيه ( مؤسسة الأهرام _ المكتبة الأكاديمية _ ميرك _ الانجلو _ المؤسسة الدولية للكتاب _ سمارت _ روابط _ المجموعة العربية للنشر _ إيمك _ mk للنشر _ مؤسسة إيداع للنشر ) وأن هذا الامر الذي سيعود بالنفع والتوعية والتثقيف لطلاب الجامعة.

وبدأت فعاليات المعرض صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة العاشرة ويستمر حتى الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.

انطلاقا من حرص أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية واهتمامها بتنمية الوعي الثقافي والديني لدى طلاب الجامعة تنظم الأسرة حفل دينى للمنشد محمود التهامى نقيب المنشدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

هذا وستقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022 بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.