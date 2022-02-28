عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان تبدأ الموسم الثقافي.. الإدارة العامة للمكتبات تفتتح المعرض السنوي السادس للكتاب.. وإقامة حفلا للمنشد محمود التهامى فى إطار تنمية الوعي الثقافي والديني للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : معرض الكتاب يعكس الدور التنويرى للجامعة 

نائب رئيس جامعة حلوان : القراءة أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة

نائب رئيس جامعة حلوان : المعرض السنوي السادس  للكتاب بالجامعة يشارك فيه مجموعة مميزة من دور النشر  
 

افتتحت الإدارة العامة للمكتبات بـ جامعة حلوان، المعرض السنوي السادس  للكتاب ، و ذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة و بمشاركة كبرى دور النشر.

ويقام المعرض تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  وأشراف الأستاذة سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وقال الدكتور ممدوح مهدى، أن معرض الكتاب يأتي إيمانا من الجامعة أن القراءة تعمل على تثقيف الطلاب وتنمية مهاراتهم فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.

وصرح الدكتور مهدي، أن تنظيم معرض الكتاب يأتى إيضا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع  فضلا عن  الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض على تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر.

صيدلة حلوان: جرعة ثالثة معززة من تطعيم كورونا مع بداية الترم الثانى

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، على أهمية القراءة للجميع فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتثقيفهم واكسابهم العديد من المهارات، وتزيد من تحلى الأفراد بالأخلاق الحميدة والسلوك المستقيم وتساعدهم في الترويح عن أنفسهم حيث إن القراءة أيضا غذاء الروح.

وأضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المعرض يساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية .

واشارت الدكتورة فؤاد أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية حيث يشارك فيه  ( مؤسسة الأهرام _ المكتبة الأكاديمية _ ميرك _ الانجلو _ المؤسسة الدولية للكتاب _ سمارت _ روابط  _ المجموعة العربية للنشر _ إيمك _ mk للنشر _ مؤسسة إيداع للنشر ) وأن هذا الامر الذي سيعود بالنفع والتوعية والتثقيف لطلاب الجامعة.

لا تفوت فرصة رؤيته.. اقتران القمر مع كوكب المريخ في سماء مصر

وبدأت فعاليات المعرض صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢  فى تمام الساعة العاشرة  ويستمر حتى الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.

انطلاقا من حرص أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية واهتمامها بتنمية الوعي الثقافي والديني لدى طلاب الجامعة تنظم الأسرة حفل دينى للمنشد محمود التهامى نقيب المنشدين، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

هذا وستقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022 بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان كلية الصيدلة ويبنار دولي تنظيم لقاءات علمية دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

متحدث الرئاسة: لا توجد أي مشكلة في الأرز ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في أوكرانيا تطالب المصريين ببياناتهم لترتيب عمليات الإجلاء الجوي

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بعد إقالة أمير عزمي ومدحت عبد الهادي

رئيس الزمالك يعلن التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون

وثائق سفر مؤقتة للمصريين غير الحاملين جوزات سفر القادمين من أوكرانيا لبولندا

الرئيس الأوكراني يعلن عن إجراء مناقشات مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس البولندي

أمر واحد ليلة الإسراء والمعراج.. يحقق الأمنيات ويجعلك ترى العجب فى حياتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ