صيدلة حلوان: جرعة ثالثة معززة من تطعيم كورونا مع بداية الترم الثانى

أكد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الكلية نجحت فى تطعيم جميع منتسبيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح أن نسبة المطعمين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس بلغت 100%، كما تقارب الاستجابة فى التطعيمات بالهيئة الإدارية نسبة 100%،وبالنسبة لطلاب الفرقة الأولى بلغت النسبة 100% بينما باقى الفرق بالكلية النسبة تقارب 100%.

وقال الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الكلية تستعد لإطلاق الجرعة الثالثة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك وفقآ لما أقره المجلس الاعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير لمناقشة إستعدادات الجامعات لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022.

وأشار عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إلى أن الجرعة الثالثة المعززة يحصل عليها من أنتهى من أخذ جرعتين من لقاح كورونا ويكون قد مر على ذلك 6 أشهر، منوها إلى أن الجرعة الثالثة متوفرة الان عبر مقرات التطعيم المتواجدة بالجامعة.

ولفت الى أن طلاب كلية الصيدلة من أوائل الطلاب الذين كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا نظرا لكونهم يعدون من خطوط الدفاع الاساسية التى كانت تتواجد فى المستشفيات اثناء فترة انتشار الفيروس .

ونوهت جامعة حلوان بأنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا في حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث، وذلك حفاظا على صحة منتسبي الجامعة وسلامتهم.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.