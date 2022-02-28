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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا انه سيتم فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، اليوم 28 فبراير 2022، وعلي جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمي المصري، التقدم خلاله.

واوضحت أن مركز السينكرترون يقدم للعلماء من الدول الأعضاء برامج بناء قدرات في المجالات المختلفة والمرتبطة بعمل السينكرترون، وذلك فى اطار اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الأكاديمية والمركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط SESAME للأغراض السلمية، والتي تم توقيعها في ديسمبر 2021 بالأردن بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمركز وعددها 9 دول وكذلك الدول المراقبين وعددها سبعة عشر دولة.

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الجدير بالذكر أن من يمثل مصر في مجلس إدارة المشروع الإقليمي- سيزامي، كلا من: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث تلعب مصر دوراً رئيسياً وحيوياً منذ إنشائه. 

كما أن لمصر أعضاء بارزين قي كل من اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، ولجنة التدريب ويشغل منصب المدير الإداري منذ إنشاءالسينكرترون وحتي الآن خبراء مصريين.

ويعمل مركز السيزامي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويهدف إلي تعزيز التميز العلمي والتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة من خلال البدء في تمكين البحوث ذات المستوى العالمي من خلال الخصائص الأساسية لعلوم المواد والفيزياء والكيمياء وبناء الجسور العلمية والثقافية بين المجتمعات المتنوعة، وتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح من خلال التعاون الدولي في العلوم ؛ والمساعدة في منع هجرة العقول التي تعيق تعليم العلوم والبحوث في المنطقة. 

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