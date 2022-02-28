باباي الروسي.. شاب يضخم ذراعيه بـ حقن خطيرة

اقتنص شاب لنفسه لقب "باباي" Popeye الروسي بعد أن قام بتضخيم عضلاته بـ حقن زيتية خطيرة، ويتعجب الناس لكونه باقيا على قيد الحياة؛ رغم خطورة تلك الحقن التي يحصل عليها.

لا يستطيع العديد من مستخدمي "تيك توك" تصديق أن عضلات الشاب الروسي الذي يدعى "كيريل تيريشين" طبيعية؛ بفضل حمل الحديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أحدث كيريل ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل سلسلة من مقاطع الفيديو الغريبة والرسومات التي يقوم فيها إما باستعراض عضلاته ذات الرأسين العملاقة أو عرض الملابس المصممة.

أُجبر الشاب البالغ من العمر 25 عامًا على إزالة عضلاته جراحيًا، لكن ذراعاه المنتفخان بشكل غريب ؛ هما بفعل حقن زيتية قام بحقنها رغم خطورتها وذلك حتى تمنحه هيئة العضلات تلك.



وبدلاً من تكريس حياته لرفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية ، في عام 2017 ، قرر كيريل من بياتيجورسك ، جنوب روسيا ، الحصول على أذرع كبيرة بحقن زيت سينثول دائم.



وبصرف النظر عن المظهر الجنوني تمامًا ، يمكن أن يتسبب سينثول في تلف الأنسجة العضلية وتعريض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر مما أدى إلى تعبير متابعو كيريل على TikTok عن قلقهم على حياته.

