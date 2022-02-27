ليلى تكلا: مليون شخص في مصر يحتاج إلى عمليات زراعة قرنية

أكدت الدكتورة ليلى تكلا، رئيس مجلس أمناء برامج حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اهتمامها بموضوع زراعة القرنية في مصر منذ 20 عاما، مضيفة أن مصر بها مليون شخص يحتاج إلى إجراء عمليات زراعة قرنية.

وأوضحت الدكتورة ليلى تكلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن توقف عمليات زراعة القرنية كان بسبب القضايا المرفوعة على الاطباء، مشددة على ضرورة توفير الإطار القانوني لتنظيم عملية زراعة القرنية في مصر.

وأشارت الدكتورة ليلى تكلا، إلى أنها حصلت على عدة فتاوي دينية من كبار رجال الأزهر ودار الإفتاء تبيح زراعة القرنية وتؤكد أهميتها، كما أن البابا تواضروس عرض الدعوة للتبرع بالقرنية في عدة كنائس بالخارج، موضحة أننا نحتاج إلى حملة إعلامية ذكية تدعو الناس للتبرع بالقرنية بعد وفاتهم.