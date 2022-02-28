عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كفر سرنجا في الدقهلية يطالبون بتطهير الترعة

صدى البلد

يتضرر أهالى كفر سرنجا التابعه لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية من ضعف مياه الري في الترعة؛ بسبب تراكم القمامة، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.

ويقول جمعه الهدهودى فى رساله بعث بها لخدمة القراء “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد :  إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة البحيرة وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، وتطهير الماسورة لإيصال المياه للاراضي الزراعية والمزارعين حتى لا تبور .

وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى البحيرة دون جدوى .

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير  بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

اقرأ أيضا:
تطهير الترعة مطلب أهالي قرية التوفقية فى إيتاي البارود

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية المخلفات تجميع القمامة الأمراض والأوبئة صحة المواطنين تطهير الترع مركز ميت غمر مياه الرى بؤرة لتجميع القمامة الحيوانات النافقة المخلفات والحيوانات النافقة كفر سرنجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

ترشيحاتنا

وفاة عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

ما حكم رفع اليد عند كل حركة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

وزير التموين: إضافة مليون فدان لمساحات زراعة القمح خلال 3 سنوات.. فيديو

الخارجية الأمريكية: لا رغبة لدينا في نزاع مع روسيا.. ومازلنا نؤمن بالدبلوماسية

الطن زاد 100دولار.. المصيلحي: 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح من الخارج

الغرفة التجارية: الأزمات العالمية وراء ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقط في حب حفيدة الملك.. حكايات من حياة الراحل يوسف شعبان وكيف تحكم في محسن ممتاز

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

فيديو

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ