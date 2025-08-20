تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بتروجت، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الأساسي لوادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر – كمال أبو الفتوح – عمر عدلي – أحمد داهش

خط الوسط: إبراهيم البهنسي – محمود طلعت – ميس كاندروب

خط الهجوم: محمود دياسطي – يوسف ويا – علي حسين

ويسعى وادي دجلة إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط اللقاء من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما يأمل بتروجت في العودة بنتيجة قوية تعزز حظوظه في مشوار البطولة.