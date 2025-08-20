راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. إشادة بزملائه ورسائل خاصة لباردجي وخوان جارسيا

ظهر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بقميص برشلونة لأول مرة في مواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، في مباراة حملت الكثير من المتابعة لصفقات الفريق الجديدة.



راشفورد بدا منسجمًا مع زميله الجديد روني باردجي القادم من كوبنهاجن، حيث شوهد الثنائي يقضيان وقتًا مميزًا داخل وخارج الملعب، في إشارة إلى بداية علاقة قوية بينهما.



المثير أن اللاعبين التقيا من قبل في دوري أبطال أوروبا، حين سجل باردجي هدف الفوز على مانشستر يونايتد في نوفمبر 2023، وهو ما استحضره راشفورد في تصريحاته قائلًا:"أتذكر جيدًا مشاركته وتأثيره في تلك المباراة. وقتها كان عمره 17 عامًا، واليوم أصبح لديه القدرة على تمثيل برشلونة، وهذه فرصة كبيرة له."



راشفورد لم يكتفِ بالحديث عن باردجي، بل أثنى أيضًا على الحارس الشاب خوان جارسيا، مؤكدًا أنه قدّم مستوى رائعًا في أول ظهور له بقميص برشلونة.



وأضاف النجم الإنجليزي:"أعتقد أن جارسيا حارس ممتاز، ما أظهره في التدريبات والمباراة الأولى يثبت ذلك."



راشفورد شدد على أن قوة برشلونة تكمن في المجموعة، موضحًا:"لست متفاجئًا من جودة اللاعبين هنا. في مراحل مختلفة من الموسم سيحصل الجميع على فرصتهم، ليس الحارس فقط. المهم أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه عند الحاجة، وهذا ما سيجعل الفريق أقوى."

ظهور راشفورد الأول بقميص برشلونة جذب الأنظار، وأكد اللاعب أنه مستعد لقيادة مشروع الفريق الجديد تحت قيادة هانز فليك، مع طموحات كبيرة لموسم مليء بالتحديات.