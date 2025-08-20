قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. إشادة بزملائه ورسائل خاصة لباردجي وخوان جارسيا

راشفورد
راشفورد
حمزة شعيب

ظهر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بقميص برشلونة لأول مرة في مواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، في مباراة حملت الكثير من المتابعة لصفقات الفريق الجديدة.

 
راشفورد بدا منسجمًا مع زميله الجديد روني باردجي القادم من كوبنهاجن، حيث شوهد الثنائي يقضيان وقتًا مميزًا داخل وخارج الملعب، في إشارة إلى بداية علاقة قوية بينهما.


المثير أن اللاعبين التقيا من قبل في دوري أبطال أوروبا، حين سجل باردجي هدف الفوز على مانشستر يونايتد في نوفمبر 2023، وهو ما استحضره راشفورد في تصريحاته قائلًا:"أتذكر جيدًا مشاركته وتأثيره في تلك المباراة. وقتها كان عمره 17 عامًا، واليوم أصبح لديه القدرة على تمثيل برشلونة، وهذه فرصة كبيرة له."


راشفورد لم يكتفِ بالحديث عن باردجي، بل أثنى أيضًا على الحارس الشاب خوان جارسيا، مؤكدًا أنه قدّم مستوى رائعًا في أول ظهور له بقميص برشلونة.


وأضاف النجم الإنجليزي:"أعتقد أن جارسيا حارس ممتاز، ما أظهره في التدريبات والمباراة الأولى يثبت ذلك."


راشفورد شدد على أن قوة برشلونة تكمن في المجموعة، موضحًا:"لست متفاجئًا من جودة اللاعبين هنا. في مراحل مختلفة من الموسم سيحصل الجميع على فرصتهم، ليس الحارس فقط. المهم أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه عند الحاجة، وهذا ما سيجعل الفريق أقوى."

ظهور راشفورد الأول بقميص برشلونة جذب الأنظار، وأكد اللاعب أنه مستعد لقيادة مشروع الفريق الجديد تحت قيادة هانز فليك، مع طموحات كبيرة لموسم مليء بالتحديات.

راشفورد برشلونة خوان جارسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

الإفتاء

أمين الإفتاء: الكلمة قد ترفع الإنسان أو تهوي به سبعين خريفا في النار

الدكتور نظير عياد

مؤتمرات دولية وبرامج تدريب.. حصاد الإفتاء لنشر الوعي في عهد الدكتور نظير عياد

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟

هل الفتور في العبادة غضب من الله على الإنسان ؟ ..أمين الفتوى يجيب

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد