أتلتيكو مدريد يقدم راسبادوري رسميا ويعلن تفاصيل عقده حتى 2030

قدّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهاجمه الجديد، الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بحضور رئيس النادي إنريكي سيريزو، الذي أهدى اللاعب قميص الفريق.

كلمة راسبادوري في المؤتمر

أعرب راسبادوري عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الروخي بلانكوس، قائلاً:"إنه حلم بالنسبة لي أن أنضم إلى هذا النادي الرائع. الدوري الإسباني يختلف عن الإيطالي، لكن كلاهما يملك جودة عالية وحماس كبير. أعتقد أنني سأتعلم الكثير هنا، ولدي طموح كبير لخوض هذه التجربة."

وعن حديثه مع المدرب دييجو سيميوني، أوضح:"منذ تواصلنا الأول شعرت بثقته الكبيرة في قدراتي، ومعرفته بخصائصي داخل الملعب وشخصيتي خارج المستطيل الأخضر. كان لذلك أثر كبير في قراري، وأنا ممتن له على هذه الثقة."



أتلتيكو مدريد أعلن تعاقده مع المهاجم الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2030، قادمًا من نابولي.

بدأ راسبادوري مسيرته في أكاديمية ساسولو عام 2009، وصعد للفريق الأول في 2019، حيث لعب 82 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 9.

في صيف 2022، انتقل إلى نابولي وحقق لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول، وخاض بقميص الفريق الجنوبي 109 مباريات، أحرز خلالها 18 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك لأول مرة مع منتخب إيطاليا في يونيو 2021، وكان حاضرًا ضمن التتويج بـ يورو 2020. حتى الآن، لعب 40 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6.



في سياق آخر، أعلن أتلتيكو مدريد إصابة لاعبه أليكس بايينا بإجهاد عضلي طفيف، حيث سيواصل برنامجًا تأهيليًا داخل صالة الألعاب الرياضية، على أن يتم تحديد موعد عودته وفق تطور حالته.