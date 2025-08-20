قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يقدم راسبادوري رسميا ويعلن تفاصيل عقده حتى 2030

جاكومو راسبادوري
جاكومو راسبادوري
حمزة شعيب

قدّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهاجمه الجديد، الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري، في مؤتمر صحفي أقيم اليوم بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، بحضور رئيس النادي إنريكي سيريزو، الذي أهدى اللاعب قميص الفريق.

 كلمة راسبادوري في المؤتمر
أعرب راسبادوري عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الروخي بلانكوس، قائلاً:"إنه حلم بالنسبة لي أن أنضم إلى هذا النادي الرائع. الدوري الإسباني يختلف عن الإيطالي، لكن كلاهما يملك جودة عالية وحماس كبير. أعتقد أنني سأتعلم الكثير هنا، ولدي طموح كبير لخوض هذه التجربة."

وعن حديثه مع المدرب دييجو سيميوني، أوضح:"منذ تواصلنا الأول شعرت بثقته الكبيرة في قدراتي، ومعرفته بخصائصي داخل الملعب وشخصيتي خارج المستطيل الأخضر. كان لذلك أثر كبير في قراري، وأنا ممتن له على هذه الثقة."


أتلتيكو مدريد أعلن تعاقده مع المهاجم الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2030، قادمًا من نابولي.

بدأ راسبادوري مسيرته في أكاديمية ساسولو عام 2009، وصعد للفريق الأول في 2019، حيث لعب 82 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 9.

في صيف 2022، انتقل إلى نابولي وحقق لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول، وخاض بقميص الفريق الجنوبي 109 مباريات، أحرز خلالها 18 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك لأول مرة مع منتخب إيطاليا في يونيو 2021، وكان حاضرًا ضمن التتويج بـ يورو 2020. حتى الآن، لعب 40 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6.

 
في سياق آخر، أعلن أتلتيكو مدريد إصابة لاعبه أليكس بايينا بإجهاد عضلي طفيف، حيث سيواصل برنامجًا تأهيليًا داخل صالة الألعاب الرياضية، على أن يتم تحديد موعد عودته وفق تطور حالته.

أتليتكو مدريد راسبادوري الدوري الإسباني جاكومو راسبادوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي لدى المواطنين

صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية لرفع وعي المواطنين

حفل تكريم

رئيس جامعة بنها لخريجي كلية الزراعة : أنتم حملة راية الأمن الغذائي

صورة ارشيفية

تموين الأقصر يضبط ربع طن دواجن مجهولة المصدر داخل سيارة ثلاجة نصف نقل

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد