أمين عدلي يطرق أبواب البريميرليج.. بورنموث يحسم صفقة النجم المغربي بـ 29 مليون يورو

حسم نادي بورنموث الإنجليزي واحدة من أبرز صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع الدولي المغربي أمين عدلي قادمًا من صفوف باير ليفركوزن الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 29 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحفية مغربية.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قدّم مستويات مميزة في الدوري الألماني خلال المواسم الثلاثة الماضية، وكان أحد أبرز العناصر في مشروع المدرب الإسباني تشابي ألونسو مع ليفركوزن، حيث ساهم في تحقيق ألقاب محلية مهمة وترك بصمته الواضحة في الفريق.



عدلي ودّع أنصار فريقه في مباراة كأس ألمانيا الأخيرة، بعدما صنع هدفًا خلال الانتصار برباعية نظيفة، قبل أن يغادر أرض الملعب والدموع في عينيه، في مشهد عاطفي أكد نهاية رحلته مع النادي الألماني.

وبحسب التقارير، توصّل اللاعب إلى اتفاق شخصي مع بورنموث منذ أسابيع، قبل أن يتم التفاهم النهائي بين الناديين مؤخرًا.

عدلي عبّر عن حماسه الكبير لخوض هذه التجربة، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لمغامرة أكبر في أحد أقوى الدوريات بالعالم".

إضافة قوية للمنتخب المغربي



تألق عدلي مع ليفركوزن فتح له باب الانضمام إلى المنتخب المغربي الأول، ليواصل اللاعب رحلته نحو ترسيخ مكانته ضمن أبرز المحترفين المغاربة في أوروبا، مع بداية فصل جديد في مسيرته من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.