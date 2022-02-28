عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاطر كارثية تسببها المنظفات .. تفاصيل

صدى البلد

أصبحت منتجات التنظيف منتشرة في كل مكان أكثر من أي وقت مضى في العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن استخدامها قد يكون مصحوبًا بـ مخاطر صحية كارثية.

أجرى باحثون في الولايات المتحدة ملاحظات في الوقت الفعلي في ظروف داخلية واقعية تحاكي عمل عمال النظافة المحترفين في الأماكن المغلقة.

txt

توفي محرومًا من الطعام.. أب يجبر طفله على شرب المطهر

txt

فاجأها المخاض.. سيدة أوكرانية تضع مولودتها داخل نفق

ووجدوا أن المنظفات التجارية لتعقيم الأسطح الداخلية قد تودع جزيئات ملوثة صغيرة في المسالك التنفسية للإنسان بمعدلات مساوية أو أعلى من الهباء الجوي من المركبات.

قد يكون للنتائج الجديدة تداعيات على الأشخاص الذين عملوا بكثافة باستخدام البخاخات المطهرة أثناء جائحة كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قادت الدراسة كولين روزاليس، عالمة البيئة في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، ونشرت اليوم في Science Advances.

تقول روزاليس وزملاؤها في الورقة البحثية: "أحد الاضطرابات التي أدخلها البشر على البيئة الداخلية هو استخدام منتجات التنظيف والتطهير المنزلية، وبعضها يحتوي على روائح" طبيعية "، مثل الحمضيات أو الصنوبر".

ولكن من المحتمل أن تتأثر حالات التعرض في أماكن العمل والسكن التي تؤدي إلى آثار صحية ضارة بزيادة التطهير الكيميائي للأسطح الداخلية أثناء جائحة فيروس كورونا 2019.

txt

آثار وحذاء.. العثور على قطع غريبة أعلى سطح المريخ

txt

انتشار مخلوق قاتل على الشواطئ البريطانية بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل


لقد عرف العلماء أن تنظيف الأسطح الداخلية بالمطهرات يمكن أن يولد ملوثات داخلية ثانوية مثل الغازات والهباء الجوي، لكن كانت هناك دراسات قليلة تلتقط تكوين الهباء العضوي الثانوي في ظروف داخلية واقعية.

الهباء العضوي الثانوي (SOA) هو جزيء ينتج عن طريق الأكسدة على مدى عدة أجيال من الجزيء العضوي الأصل، وقال البروفيسور أنيل فيرتانين ، عالم الغلاف الجوي بجامعة شرق فنلندا، الذي لم يشارك في الدراسة: “تمثل SOA جزءًا كبيرًا من عبء الهباء الجوي العالمي”؛ لذلك فإن فهم آلية تكوين وخصائص ذلك الهباء مهم لتقدير آثارها على المناخ وجودة الهواء وصحة الإنسان.

منتجات التنظيف كورونا مخاطر كارثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

فضل ليلة الإسراء والمعراج .. 3 أمور لا تغفلها قبل أذان الفجر

موضوعات متعلقة

توفي محرومًا من الطعام.. أب يجبر طفله على شرب المطهر

فاجأها المخاض.. سيدة أوكرانية تضع مولودتها داخل نفق

أمام أعين حراسها..لص يسطو على حقيبة أنجيلا ميركل

آثار وحذاء.. العثور على قطع غريبة أعلى سطح المريخ

انتشار مخلوق قاتل على الشواطئ البريطانية بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

خنق حتى الموت.. شاب يعتدي على خطيبته بوحشية بسبب تيك توك

من قلب ملاعب دبي.. لاعب تنس روسي يقدم طلبا لـ بوتين

تغيير اسم العاصمة الأوكرانية وعلاقته بالحرب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي: أتمني عودة الفوز للاتحاد السكندري وأشفق على حسام حسن لهذا السبب

حقيقة استجابة الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج.. أمور شرعية لا تفوتك

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 28-2-2022

إصدار خاص من KTM لمحبي الدراجات النارية "890 Duke" .. صور

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28-2-2022

بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. ارتفاع في أسعار خام غرب تكساس ومعدني النيكل والألومنيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ