مخاطر كارثية تسببها المنظفات .. تفاصيل

أصبحت منتجات التنظيف منتشرة في كل مكان أكثر من أي وقت مضى في العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن استخدامها قد يكون مصحوبًا بـ مخاطر صحية كارثية.

أجرى باحثون في الولايات المتحدة ملاحظات في الوقت الفعلي في ظروف داخلية واقعية تحاكي عمل عمال النظافة المحترفين في الأماكن المغلقة.

ووجدوا أن المنظفات التجارية لتعقيم الأسطح الداخلية قد تودع جزيئات ملوثة صغيرة في المسالك التنفسية للإنسان بمعدلات مساوية أو أعلى من الهباء الجوي من المركبات.

قد يكون للنتائج الجديدة تداعيات على الأشخاص الذين عملوا بكثافة باستخدام البخاخات المطهرة أثناء جائحة كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قادت الدراسة كولين روزاليس، عالمة البيئة في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، ونشرت اليوم في Science Advances.

تقول روزاليس وزملاؤها في الورقة البحثية: "أحد الاضطرابات التي أدخلها البشر على البيئة الداخلية هو استخدام منتجات التنظيف والتطهير المنزلية، وبعضها يحتوي على روائح" طبيعية "، مثل الحمضيات أو الصنوبر".

ولكن من المحتمل أن تتأثر حالات التعرض في أماكن العمل والسكن التي تؤدي إلى آثار صحية ضارة بزيادة التطهير الكيميائي للأسطح الداخلية أثناء جائحة فيروس كورونا 2019.



لقد عرف العلماء أن تنظيف الأسطح الداخلية بالمطهرات يمكن أن يولد ملوثات داخلية ثانوية مثل الغازات والهباء الجوي، لكن كانت هناك دراسات قليلة تلتقط تكوين الهباء العضوي الثانوي في ظروف داخلية واقعية.

الهباء العضوي الثانوي (SOA) هو جزيء ينتج عن طريق الأكسدة على مدى عدة أجيال من الجزيء العضوي الأصل، وقال البروفيسور أنيل فيرتانين ، عالم الغلاف الجوي بجامعة شرق فنلندا، الذي لم يشارك في الدراسة: “تمثل SOA جزءًا كبيرًا من عبء الهباء الجوي العالمي”؛ لذلك فإن فهم آلية تكوين وخصائص ذلك الهباء مهم لتقدير آثارها على المناخ وجودة الهواء وصحة الإنسان.