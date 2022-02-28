تونس تسجل 666 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التونسية 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان أمس الأحد، - أنه تم إجراء 4 آلاف و447 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 14.98%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 1331 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 947 ألفا و817 شخصا، مضيفة أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 27 ألفا و773 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 997 ألفا و754 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.



وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 996 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 215 حالة ، و51 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

