فريق جراحي بمستشفى بنها التعليمى ينقذ حياة مسنة تعاني اختناق بفتق ضخم بجدار الأمعاء

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها التعليمى فى إنقاذ مريضة تعانى من ضعف وارتخاء فى عضلة البطن وتبلغ من العمر 72 عاما، كما تعانى من اختناق بفتق ضخم بجدار الأمعاء وانسداد بالأمعاء حيث تم عمل استكشاف وفك الالتصاقات وقص جزء من منديل البطن وعمل رد للأمعاء.



وقالت المستشفى أنه تنفيذا للرؤية العامة وتوجيهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتشغيل الكامل لمبنى الطوارئ وتقديم خدمة متميزة للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة، والدكتورة فاطمة الشباسى المدير العام للمستشفى.



وتابعت أنه نجح فريق جراحي بالمستشفى فى إنقاذ مريضة تعانى من ضعف وارتخاء فى عضلة البطن وتبلغ من العمر 72 عاما، كما تعانى من اختناق بفتق ضخم بجدار الأمعاء انسداد بالأمعاء، حيث تم عمل استكشاف وفك الالتصاقات وقص جزء من منديل البطن، وعمل رد للأمعاء حيث تمت العملية على أحدث الطرق العلمية، حيث تم تخدير الحالة وفقا لأحدث الأساليب.



وأشارت المستشفى إلى أن المريضة بحالة جيدة وتخضع للملاحظة المستمرة، وتكون فريق الجراحة من الدكتور السيد المقدم، والدكتور أحمد فريد، والدكتور أحمد صلاح، وفريق التخدير الدكتور كريم عبد الله، والدكتور إسلام حجاب.