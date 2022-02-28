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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية .. فيديو

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في كييف

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة كييف.

وأشارت إلى أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في كييف و تحذير المواطنين ودعوتهم للانتقال إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة الأوكرانية بسماع دوي المزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف الرئيسية.

ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية عن دائرة الاتصالات القول إنه : "قبل ذلك، كان الجو هادئًا في العاصمة الأوكرانية لعدة ساعات".

كما ذكرت الوكالة في وقت سابق، أن طائرات مقاتلة من بيلاروسيا كانت تحلق في اتجاه أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن بناية سكنية في مدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد تعرضت للهجوم بصاروخ مما أدى لاشتعال النيران فيها.

كما تعرضت مدينة جيتومير في شمال أوكرانيا أيضا لهجوم صاروخي، بحسب منشور لقيادة القوات البرية الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، فشل محاولة الجيش الروسي للسيطرة على مدينة إيربين شمال العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك محاولاته السيطرة على مناطق بكييف.

وأفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت  أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
 

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