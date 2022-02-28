أوكرانيا تنفي سيطرة قوات روسيا على محطة زابوروجيا النووية

نفت أوكرانيا، اليوم الاثنين، سيطرة القوات الروسية على محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية في البلاد، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، السيطرة بشكل كامل على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا والمناطق المحيطة بها.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على المحطة النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي فتح ممرا إنسانيا لجميع المدنيين المقيمين في كييف، حيث يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع كييف-فاسيلكوف.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرجودار الأوكرانيتين.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.