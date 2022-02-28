تومي شيلبي في مواجهة مايكل.. الحلقة الأولى من نهاية Peaky Blinders تكشف مصير العمة بولي

أذاعت قناة BBC One مساء أمس، الحلقة الأولى من الموسم السادس والنهائي من مسلسل Peaky Blinders الذي طال انتظاره بسبب جائحة كورونا، بعد 889 يوما من التوقف.

شهدت الحلقة الأولى من بداية النهاية لأبطال Peaky Blinders العديد من الأحداث الساخنة التي تألقت فيها البطل تومي شيلبي كعادته وتفوق على أعدائه بالدهاء.

تومي شيلبي

كانت اللحظة الأبرز في الحلقة هي كيفية تعامل صناع العمل مع موت الممثلة هيلين مكروري المفاجيء، التي كانت تلعب دور العمة بولي صمام الأمام لعائلة شيلبي، وأبرز شخصيات Peaky Blinders.

في نهاية الموسم الخامس تعرض تومي شيلبي للغدر وقتل عدد من أفراد أسرته ومساعديه وإفساد مخططه لاغتيال السياسي الفاشي أوزوالد موسلي.

تلقى تومي شيلبي اتصالا هاتفيا من سيدة أيرلندية مجهولة، تبلغه فيها بأن هناك قوى أعلى منه تراقب تصرفاته وتدخلت لمنع مخططه وهم جنود الجيش الجمهوري الأيرلندي، وحرمته من سنده والصمام الذي يعتمد عليه في حياته وهي "العمة بولي"، وبدورها أرسلت جثتها له.

مايكل جراي

مع حريق جثة العمة بولي، توعد ابنها مايكل أن يأخذ بثأرها من تومي شيلبي الذي تسبب طموحه السياسي والمالي في قتلها، في الوقت الذي كاد فيه زعيم عصابة البيكي بلايندرز أن يقتل نفسه من شدة الحزن عليها.

وبعد 4 سنوات، استقرت فيها أوضاع الأسرة، والتقى تومي شيلبي مجددا بمايكل الذي لم ينتقم لوفاة والدته، لكنه عاد للاتفاق مع عمه على صفقة مخدرات لصالح عم زوجته الأمريكية.

يورط تومي شيلبي مايكل ويبلغ عنه السلطات الحدودية لحوزته على أفيون نقي، ويتسبب في دخوله السجن في الوقت الذي يحاول فيه إبعاده عن طريق المعركة القادمة بين زعيم البيكي بلايندرز والعم جاك.

آرثر شيلبي

في لحظة الانتصار الجديدة التي يعيشها تومي شيلبي على أعدائه، يصطدم بأزمة جديدة وهي مرض ابنته، وشكوكه حول تورط الغجر في إصابتها بلعنة السجر الأسود، في الوقت الذي فقد فيه شقيقه آرثر شيلبي السيطرة على أحزانه بعد فقدان العمة بولي، وضياعه ما بين شرب الكحول وتناول الأفيون ما يثير غضب شقيقته الصغرى أيدا.

مزيد من التفاصيل ستكشفها الحلقات الخمس المقبلة من Peaky Blinders الذي ستبث كل أحد على قناة BBC، ولم يحدد حتى الآن موعد طرح الموسم النهائي على منصة نتفليكس.