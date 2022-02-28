القبض علي المتهم بقتل زوجته ونجل عمه بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بـ قنا ، المتهم بقتل زوجته ونجل عمه فى قرية كوم يعقوب، التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا، من مركز أبوتشت، يفيد مصرع آية أحمد إبراهيم ٣٥ عامًا، خنقاً، و عاطف عبد الحفيظ عبد الجواد ٤٠ عاماً ، مصاباً بطلق نارى.

و تبين من التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة، زوج المجنى عليها و ابن عم المجنى عليه، حيث خنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، وأطلق النيران على ابن عمه، ما أدى إلى وفاته بعدها بفترة .

و أقر المتهم بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، كما مثل ارتكاب الجريمة بحضور فريق من النيابة العامة.

و قررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.