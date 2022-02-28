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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: نشتغل بلا نوم ولا راحة لوعايزين بلدكم بمكانة حقيقية على خريطة العالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس السيسى، إن محاربة الفقر والجهل والتخلف محتاجين نحط ايدنا فى أيد بعض علشان نحط عكس هذه الكلمات، وهذا لن يتحقق  إلا أن وضعنا هذا المشروع فى أولوياتنا للتغيير من واقعنا في كل شيء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته المذاعة اليوم، :" انتوا لو بتتكلموا عن الاستقرار الحقيقي فهو رضا المجتمع ومش الدولة المسئولة عنه ولكن كلنا محتاجين نتحرك علشان نخلى بالنا أن العدد بتاعنا لما يزيد ملوش شغل وزراعة وغيرها يبقى انت جايب اولادك ليه علشان تعذبهم.. ياريت نشتغل فى التنمية والعمل فى كل المجالات بلا نوم ولا راحة لو عايزين تخلوا بلدكم فى مكانة حقيقية على خريطة العالم".

ل الرئيس السيسى الفقر والجهل رضا المجتمع شغل وزراعة التنمية والعمل خريطة العالم

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