بعد تصريحات السيسي .. تعرف على مزايا تأجيل الإنجاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحياة الزوجية مختلفة وجديدة على الفتاة لذلك يجب التعود عليها أولا ثم التخطيط للحمل والإنجاب.

مزايا تأجيل الإنجاب

وفقا لموقع michigan، أن تأجيل الإنجاب من الخطوات المهمة والإيجابية على الصحة في بداية الزواج، وذلك لأن الحمل غير المخطط له يعرقل الخطط المستقبلية للفرد على سبيل المثال ، يمكن للحمل غير المتوقع وغير المخطط له أن يقطع تعليم الشاب ويقلل من فرص العمل في المستقبل.

وسيساعد الحد من المستوى المرتفع للحمل غير المخطط له أو تأخير الانجاب لفترة من الوقت على تحقيق الأمن الاقتصادي وعلاقات أكثر استقرارًا.

ووفقا لموقع parenting، أن من الضروري لأي زوجين قضاء وقت ممتع مع بعضهما البعض قبل الالتزام بالأبوة حيث تحتاج إلى معرفة بعضكما البعض جيدًا ولديك طريقة ثابتة لكيفية تربية أطفالك، وما هي المعتقدات والقيم التي ستعلمها لأطفالك أثناء نموهم.

ومن مزايا تأخير الإنجاب أيضا، أن يتكون لدى الزوجين خبرة كبيرة عن المسئولية وكيفية تخطي الخلافات الزوجية دون تدخل الأهل، والتحدث بصوت منخفض بعيدا عن سمع الأطفال، وتدبير الأمور المادية، وأيضا الحفاظ على الصحة الجسدية من خلال علاج الأمراض التي أصابتك، وتقوية الجهاز المناعي استعدادا للحمل بدون إجهاض.