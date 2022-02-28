عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحات السيسي .. تعرف على مزايا تأجيل الإنجاب

الانجاب والحمل
الانجاب والحمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحياة الزوجية مختلفة وجديدة على الفتاة لذلك يجب التعود عليها أولا ثم التخطيط للحمل والإنجاب.

مزايا تأجيل الإنجاب

وفقا لموقع michigan، أن تأجيل الإنجاب من الخطوات المهمة والإيجابية على الصحة في بداية الزواج، وذلك لأن الحمل غير المخطط له يعرقل الخطط المستقبلية للفرد على سبيل المثال ، يمكن للحمل غير المتوقع وغير المخطط له أن يقطع تعليم الشاب ويقلل من فرص العمل في المستقبل.

وسيساعد الحد من المستوى المرتفع للحمل غير المخطط له أو تأخير الانجاب لفترة من الوقت على تحقيق الأمن الاقتصادي وعلاقات أكثر استقرارًا.

قد لا تظهر أعراض .. كيف تحمي نفسك من تسمم الحمل؟

آلام الظهر أثناء الحمل.. نصائح بسيطة وتمارين خفيفة لنوم هادئ

ووفقا لموقع parenting، أن من الضروري لأي زوجين قضاء وقت ممتع مع بعضهما البعض قبل الالتزام بالأبوة حيث تحتاج إلى معرفة بعضكما البعض جيدًا ولديك طريقة ثابتة لكيفية تربية أطفالك، وما هي المعتقدات والقيم التي ستعلمها لأطفالك أثناء نموهم.

ومن مزايا تأخير الإنجاب أيضا، أن يتكون لدى الزوجين خبرة كبيرة عن المسئولية وكيفية تخطي الخلافات الزوجية دون تدخل الأهل، والتحدث بصوت منخفض بعيدا عن سمع الأطفال، وتدبير الأمور المادية، وأيضا الحفاظ على الصحة الجسدية من خلال علاج الأمراض التي أصابتك، وتقوية الجهاز المناعي استعدادا للحمل بدون إجهاض.

الانجاب تأجيل الإنجاب مزايا تأجيل الإنجاب الصحة الانجابية صحة السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تحروا الدقة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلزال اليوم بمنطقة التجمع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

حطت الجثة في شوال ورمتها.. سيدة تقتل طفلة لسرقة قيراطها الذهبي بالجيزة

أمطار من بكرا .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة .. واحذروا 3 أيام

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

موضوعات متعلقة

تعرف على العمر المثالي للإنجاب عند السيدات

تحويل المسار الحل.. كريم صبري: السمنة المفرطة تؤثر على الإنجاب

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفرنسي: سنبحث في اجتماع مجموعة السبع غدا العقوبات على روسيا

إيطاليا توصي رعاياها فى روسيا بالعودة إلى بلادهم على وجه السرعة

بمشاركة الطيب وفرنسيس.. بث احتفالية تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

السيسي : نحتاج 5 تريليونات دولار ناتجًا محليًا لخدمة المواطن مثل أوروبا

الكرملين: روسيا ستنجح فى تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية

فترة تعارف.. برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو سنتين يقضي على مشاكل الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

بعد الاتفاق الأمريكي الأوروبي.. ماذا يعني خروج روسيا من نظام سويفت؟ |فيديو

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ