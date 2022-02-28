نشرة أخبار العالم.. زيلينسكي يحذر من خطورة الـ24 ساعة القادمة.. انطلاق المفاوضات بين كييف وموسكو في بيلاروسيا.. ولاتفيا تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الاثنين، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تزامنا مع انطلاق المفاوضات في بيلاروسيا.. الرئيس الأوكراني يحذر من خطورة الـ24 ساعة القادمة

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من خطورة الساعات الـ24 المقبلة، مؤكدة أنها ستكون حاسمة في القتال بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، قال زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن القوات الروسية سيطرت، صباح الاثنين، على مدينة بيرديانسك في جنوب البلاد.

وأشار الرئيس الأوكراني ، إلى مقتل 4500 جندي روسي في المعارك حتى الآن، مضيفا أنه خلال الأيام الأربعة الماضية قتل 16 طفلا واصيب 45 بجروح نتيجة القصف الروسي.

من جانبه، قال جونسون إنه سيفعل كل ما في وسعه للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الدفاعية من بريطانيا وحلفاء آخرين إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الأوكراني أن الوضع في كييف لا يزال تحت سيطرته.

وطالب زيلينسكي، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بضم بلاده إلى التكتل "فورا".

وأضاف: "سنطلق سراح السجناء ممن لديهم خبرة عسكرية إذا رغبوا في الانضمام إلى القتال ضد روسيا"، مناشدا القوات الروسية بإلقاء أسلحتهم وانقاذ أرواحهم والرحيل فورا.

وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، منذ دقائق معدوة، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى جوميل.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.

رئيس أوكرانيا: طلبنا ضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي فورًا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه طلب من الاتحاد الأوروبي انضمام بلاده الفوري إلى التكتل وفق إجراء خاص جديد، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم الاثنين، وصول وفدها المفاوض إلى الحدود البيلاروسية لإجراء محادثات مع ممثلي روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس.

ويضم الوفد الأوكراني، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني، أن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية.

من جانبها، أعلنت بيلاروسيا، جاهزيتها لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتة إلى أنه تم إعداد منصة المحادثات وتنتظر وصول الوفود.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن وفد موسكو في المحادثات أكد أن البلاد تريد التوصل لاتفاق مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، ومستعد للتفاوض المستمر إلى حين التوصل إلى توافق مع كييف.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، في وقت سابق، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

تدمير 1114 منشأة.. روسيا تصدر بيانا حول تفاصيل العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تجري وفقا للمخططات وتم استهداف العديد من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية إن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية، مؤكدة أنها لا تنوي الهجوم على أي أهداف مدنية في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أوضحت الدفاع الروسية، في بيان نشرته صباح اليوم الاثنين، أن من بين المنشآت التي تم تدميرها، 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و314 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و57 راجمة صواريخ و121 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و274 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أنه خلال اليوم الماضي، دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية 8 مركبات قتالية تابعة لمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1 ومحطات توجيه لمنظومات S-300 وBuk M-1، و3 مواقع اتصال لاسلكي مع محطات P-14، و4 طائرات مقاتلة على الأرض وأخرى في الجو.

وذكرت الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من الخروج من كييف.

وأشارت إلى أن القصف الأوكراني متواصل على لوجانسك ودونيتسك، وارتكبت السلطات جرائم بحق السكان في إقليم دونباس.

وذكرت روسيا أن الغرب صمت على جرائم السلطات الأوكرانية في لوجانسك ودونيتسك.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الواردات من بيلاروسيا، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال الاتحاد الأوروبي:"نشهد حربا كاملة "تدور رحاها" على حدود أوروبا. الروس يستهدفون البنية التحتية المدنية بشكل مباشر في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي، مسؤولين أوروبين كبار، بأن الصين تحترم وحدة أراضي الدول وسيادتها، بما في ذلك أوكرانيا، لكن ينبغي التعامل بشكل مناسب مع مخاوف روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

بعد فتح أوكرانيا باب التطوع.. لاتفيا تسمح لمواطنيها بالقتال في كييف

صوت برلمان لاتفيا، اليوم الاثنين، بالإجماع لصالح السماح لمواطني البلاد بالقتال في أوكرانيا إذا رغبوا في ذلك.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوريس رانكانيس، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان والشؤون الداخلية ومنع الفساد: "مواطنونا الذين يريدون دعم أوكرانيا والتطوع للخدمة هناك للدفاع عن استقلالها وأمننا المشترك يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك".

وقرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فتح باب التطوع للأجانب للقتال بجانب قوات جيش بلاده.

جاء ذلك عقب الاجتياح الروسي للبلاد ومدينة خاركيف واقتراب سقوط العاصمة الأوكرانية كييف.

إلي ذلك، أفادت وسال الإعلام الأوكرانية، بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية أعلنت فرض حظر تجول.

جاء ذلك في أعقاب قصف مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف، لتعلن السلطات فرض حظر تجول من الساعة 3 عصرًا اليوم الاثنين حتى الساعة السادسة صباح غد الثلاثاء.

أوكرانيا تنفي سيطرة قوات روسيا على محطة زابوروجيا النووية

نفت أوكرانيا، اليوم الاثنين، سيطرة القوات الروسية على محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية في البلاد، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، السيطرة بشكل كامل على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا والمناطق المحيطة بها.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على المحطة النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي فتح ممرا إنسانيا لجميع المدنيين المقيمين في كييف، حيث يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع كييف-فاسيلكوف.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرجودار الأوكرانيتين.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.