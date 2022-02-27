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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. أوكرانيا تفتح باب التطوع للأجانب من أجل القتال.. الاتحاد الدولي للجودو يعاقب بوتين.. وكييف تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأحد العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:


رئيس أوكرانيا يفتح باب التطوع للأجانب للقتال بجانب قواته

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فتح باب التطوع للأجانب للقتال بجانب قوات الجيش الأوكراني.

وحسب “رويترز” جاء ذلك عقب الاجتياح الروسي لمدينة خاركيف واقتراب سقوط العاصمة الأوكرانية كييف.

إلي ذلك، أفادت وسال الإعلام الأوكرانية، بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما نقلت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إن صافرات الإنذار تم إطلاقها في مدينة ريفن شمال غرب البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية محاصرة قواتها لمدينتي خيرسون وبيردياسك.

وأطلقت روسيا موجة من الهجمات على أوكرانيا تستهدف المطارات ومرافق الوقود فيما بدا أن المرحلة التالية من الغزو الذي تباطأ بمقاومة شرسة.

كما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دخلت مناطق في مدينة خاركيف، التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، إذ شوهدت مركبات لهم في شوارع المدينة بشمال شرق البلاد.

 

محذرا من قيام مينسك بـ "عملية خاصة".. الرئيس البيلاروسي يدعو أوكرانيا للقبول بالمفاوضات

حث رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أوكرانيا على القبول بالمفاوضات مع روسيا حتى لا تفقد كييف كيانها كدولة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، اعترف الرئيس البيلاروسي بإطلاق صواريخ من أراضي بلاده على مواقع في أوكرانيا، معتبرا أنها "خطوة اضطرارية".

وحذر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من أن "مضايقة البيلاروسيين في أوكرانيا قد تدفع مينسك إلى القيام بـ "عملية خاصة".

وأكد لوكاشينكو، أنه لا يوجد جنود أو أسلحة بيلاروسية في أوكرانيا، لأن روسيا لم تطلب مثل هذه المساعدة من أجل "عمليتها الخاصة" هناك.

ويرى الرئيس البيلاروسي أن العمليات الروسية تهدف إلى 'حماية" شعب دونيتسك ولوجانسك من "الإبادة الجماعية" التي تم تشنها السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى إن البيلاروسيين تم القبض عليهم في أراضي ذلك البلد وتعرضوا للضرب.

وندد بالعقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا ، قائلا إن الغرب بفعله هذا يدفع روسيا نحو حرب عالمية ثالثة؛ واستهدفت العقوبات سياسيين روس بارزين ، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ، فضلا عن عدد من البنوك والشركات الكبرى.

وتابع قائلا: "إن مثل هذه الحوادث تثير الغضب وقد تدفع مينسك إلى إطلاق "عملية خاصة" للإفراج عن مواطنيها.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد روسي إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الأوكرانيين ، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف ، بعد أن قالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن مينسك أعدت كل ما هو ضروري لإجراء محادثات بين الجانبين في جوميل.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني إن "إجراء مفاوضات في مينسك كان ممكنا في حال لم تهاجمنا روسيا من بيلاروسيا".

وأكد أن بلاده منفتحة على إجراء مباحثات مع الجانب الروسي في أماكن أخرى غير تلك التي تعادي أوكرانيا.

 

بسبب غزو أوكرانيا.. الاتحاد الدولي للجودو "يعلق" الرئاسة الفخرية لـ بوتين

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسًا فخريًا له بسبب غزو قوات بلاده لأوكرانيا.

وكتب الاتحاد الدولي للجودو، في بيانه: "نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب فلاديمير بوتين رئيسًا فخريًا وسفيرًا للاتحاد".

ويأتي القرار ضمن عدد من "العقوبات" الرياضية التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة ضد موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا، من ضمنها إلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في روسيا، المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية سبتمبر المقبل.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، نقل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة سان بطرسبورج، إلى ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن الرئيس بوتين يمتلك الحزام الأسود في الجود، وأصبح الرئيس الفخري للاتحاد الأوروبي للجودوفي عام 2006 ، وفي عام 2010 حصل على الدكتوراه الفخرية في الجودو من جامعة يونج في كوريا الجنوبية.


أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن تقديم بلاده شكوى رسمية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية اليوم “الأحد”، إن “الجيش الروسي يستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني”، متهما روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية، “الجيش الروسي يخطط لشن هجمات أعنف على المدن الأوكرانية”.

كما أعلن أن الليلة الماضية كانت الأصعب والأكثر وحشية منذ بدء الغزو الروسي.

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن “جنود الجيش الروسي كُلفوا بتقديم المساعدة إلى “جمهوريات دونباس”، دونيتسك ولوجانسك، وهم يفعلون ذلك”.

الإمارات: الانحياز لأي طرف بالأزمة الروسية والأوكرانية سيدفع إلى مزيد من العنف

أكد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، اليوم "الأحد"، أن بلاده تدعو لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الانحياز لأي طرف سيدفع إلى مزيد من العنف.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يواجه العالم اختباراً صعباً واستقطاباً حاداً فرضته الأزمة الأوكرانية مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار".

وتابع: "من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".

وشدد، في تغريدة منفصلة، على أن: "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".

وأضاف: "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف"، لافتا إلى أن أولوية الإمارات في التعامل مع الأزمة الأوكرانية هي "تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

جدير بالذكر أن الإمارات كانت قد امتنعت عن التصويت على  مشروع القرار الدولي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الجمعة الماضي، وذلك إلى جانب الصين والهند.

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