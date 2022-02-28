تدريبات بدنية وتقسيمة قوية ومران مكثف لحراس مرمي الأهلي

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، وذلك مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد سامي قمصان المدرب العام اللاعبين في فقرات تدريبية بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين عبر ثلاث مجموعات.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب الحراس؛ الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء؛ في تدريبات بدنية وفنية مكثفة شهدت التركيز على العرضيات والتصويب عن قرب.

واختتم المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين من خلال ثلاث مجموعات.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.