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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري.. وسوسن بدر تعتذر عن "بابلو"

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبزرها فى السطور التالية.

 

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا


يوسف شعبان .. يحل اليوم الذكري الأولى لوفاة هذا الفنان القدير، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم  من العام الماضى بعد صراع مع مرض كورونا.

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، وهو الابن الأكبر لأربعة أشقاء غيره، أثر والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية وكان يجلب له الجرائد والمجلات يوميا، ما شكل وجدانه الفني بحسب وصفه.

 

 

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز نقابة ممثلين الشاشة لعام 2022

قامت نقابة ممثلي الشاشة المسئولة عن توزيع جوائز الساج حفلها السنوي SAG Awards في نسخته الـ 28، بحضور نجوم الفن الذين عادوا للتألق على السجادة الحمراء مرة أخرى بعد النسخ الافتراضية وإجراءات جائحة كورونا الاحترازية. 

وتفوق فيلم CODA وهو عمل مستقل بميزانية منخفضة عن غيره من الأفلام في قائمة الجوائز، فيما تمكن أبطال مسلسل Squid Game من حصد ألقاب SAG Awards الأفضل تمثيليا.

 

 

سوسن بدر تعتذر عن مسلسل بابلو وهالة فاخر بديلا لها

تعاقدت الجهه المنتجة لمسلسل بابلو مع الفنانة هالة فاخر للمشاركة في بطولة العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وجاء التعاقد مع الفنانة هالة فاخر لتحل بديلة للفنانة سوسن بدر التي اعتذرت عن المشاركة في العمل  قبل ايام قليلة من بدء التصوير.  

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إنطلاق المؤتمر الصحفى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ23

انطلق المؤتمر الصحفى لـ  مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة ال ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس.

ومن المنتظر أن يعلن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة و عدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة.

 

 

القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ ٢٣ التى تقام من الفترة ١٧ إلى ٢٣ مارس.

 

 

طارق الشناوي: حالة سمير صبري النفسية مرتفعة وانتقل إلى مستشفى أخرى

كشف الناقد طارق الشناوي عن التطورات الصحية للفنان سمير صبري، حيث أكد أنه انتقل إلى مستشفى أخرى بعد قرار رئيس الجمهورية بعلاجه على نفقة الدولة.

وقال الناقد طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الحالة النفسية للفنان سمير صبري مرتفعة فى الوقت الراهن، وحتى الآن لم يجر العملية الجراحية الدقيقة فى القلب، وخلال الساعات القادمة سوف يقرر الأطباء الموعد النهائى لها. 

اخبار الفن نشرة الفن اخبار الفن والفنانين سمير صبري الفنان سمير صبرى

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