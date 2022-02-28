ليبيا تعلن عدد المطعمين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,155,965 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 1,089,734 شخص فيما تلقى 71,485 شخص الجرعة التعزيزية.

وأعلنت وزارة الصحة أن 84 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 173حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 89وبلغ عدد الوفيّــات11 حالة.