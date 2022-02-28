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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تعلن عدد المطعمين ضد كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,155,965 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 1,089,734 شخص فيما تلقى 71,485 شخص الجرعة التعزيزية.

وأعلنت وزارة الصحة أن 84 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 173حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 89وبلغ عدد الوفيّــات11 حالة.

المجلس الأعلى للإعلام : إعلام مصر يدعم استقلال ووحدة أراضي ليبيا

وزارة الصحة حكومة الوحدة الوطنية ليبيا المطعمين لقاح كورونا الجرعة الأولى

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