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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف ستحدث الحرب النووية بين روسيا والولايات المتحدة

بوتين
بوتين

صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوترات بين الشرق والغرب بشكل كبير من خلال إصدار أمر بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد ، بينما وافق الزعيم الأوكراني المحاصر على محادثات مع موسكو حيث توغلت قوات ودبابات بوتين في عمق البلاد ، واقتربت من المنطقة المجاورة من العاصمة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

 

مستشهداً بـ "التصريحات العدوانية" من قبل الناتو والعقوبات المالية القاسية ، أصدر بوتين توجيهاً لزيادة جاهزية الأسلحة النووية الروسية ، مما أثار مخاوف من أن غزو أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب نووية ، سواء عن طريق الخطأ أو عن قصد.

قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية التي تتكشف بسرعة ، إن الزعيم الروسي "يحتمل أن يلعب دور قوى ، إذا كان هناك سوء تقدير ، يمكن أن تجعل الأمور أكثر خطورة بكثير".

جاء توجيه بوتين في الوقت الذي واجهت فيه القوات الروسية مقاومة شديدة من المدافعين عن أوكرانيا.
فشلت موسكو حتى الآن في السيطرة الكاملة على المجال الجوي الأوكراني ، على الرغم من التقدم في جميع أنحاء البلاد. 
يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتقدون أن الغزو كان أكثر صعوبة وأبطأ مما تصوره الكرملين ، على الرغم من أن ذلك قد يتغير مع تكيف موسكو.
وسط التوترات المتصاعدة، قالت الدول الغربية إنها ستشدد العقوبات وستشتري وتسلم أسلحة لأوكرانيا ، بما في ذلك صواريخ ستينجر لإسقاط طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى.
في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطط لعقد اجتماع مع وفد روسي في مكان غير محدد على الحدود البيلاروسية.
ولم يتضح على الفور، ما الذي كان يسعى إليه الكرملين في نهاية المطاف، سواء في تلك المحادثات المحتملة على الحدود أو ، على نطاق أوسع ، من حربه في أوكرانيا. يعتقد المسؤولون الغربيون أن بوتين يريد الإطاحة بحكومة أوكرانيا واستبدالها بنظام خاص به ، لإحياء نفوذ موسكو في حقبة الحرب الباردة.

 

 

 

 

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