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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم حفل المواهب.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان حفل المواهب، ويأتى ذلك انطلاقا من اهتمام لدعم المواهب من الطلاب و تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

حيث يتضمن الحفل الموهوبين فى الشعر والغناء والإنشاد الدينى ويقوم الطلاب بعرض مواهبهم أمام الجمهور المشارك فى الحفل من طلبة الكليات المختلفة بحيث يكون هو الحكم ويتم عمل تصويت لاختيار الفائزين من خلال الصفحة الرسمية للاسرة.

حيث تقوم أسرة من اجل مصر بإنتاج أغنية مجانا للطلاب الفائزين وذلك دعما من الأسرة للأنشطة الطلابية ويعتبر هذا أول حدث من نوعه على مستوى الجامعات المصرية .

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هذا وتبدأ الحفل فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 بساحة كلية   الصيدلة.

جدير بالذكر أن حفل المواهب يتضمن فقرة غنائية يقدمها نجم أراب أيدول الفنان أحمد السيد.
و انه قد اختتمت إدارة الجوالة و الخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و  جمعية المرشدات بالقاهرة وذلك تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدورة الرسميه للمعلومات العامة.

وخلال الدورة تم تدريب عدد ٤٠ قائدة من عشائر كليات جامعة حلوان  و شمل برنامج الدورة تنميه المهارات القيادية لقائدات عشائر كليات جامعة حلوان و التدريب الإرشادى و التعرف على تاريخ الحركه الإرشادية و الاهداف و المبادى للحركة الإرشادية و الاسعافات الاوليه و التعرف على طرق البحث العلمى و حل المشكلات و اعداد الأبحاث الثقافية و التقارير الإرشادية وتقاليد الحركه الإرشادية.

أسرة من أجل مصر المركزية جامعة حلوان حفل المواهب الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة الحفل الموهوبين فى الشعر والغناء والإنشاد الدينى اخبار التعليم

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