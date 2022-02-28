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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غداً..مستقبل وطن يكرم 24طالباً وطالبة فى ختام مسابقة أوائل الطلاب بتعليم قنا

صدى البلد

قال هشام قدوس الأمين العام لحزب مستقبل وطن بقنا، إن أمانة قنا سوف تكرم 24 طالباً و طالبة من الفائزين فى تصفيات المراحل النهائية لمسابقة أوائل الطلاب، التى جرى تنظيمها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا ، على مدار ثلاثة أشهر بمختلف مدارس محافظة قنا، وذلك صباح غداً الثلاثاء بقصر ثقافة قنا، برعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب،و بحضور النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب و النائب الأول و الأمين العام لحزب مستقبل وطن.


و أضاف قدوس ، أن المسابقة بدأت فعالياتها فى 20نوفمبر 2021 واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وجاء يوم الحصاد لتكريم الفائزين خلال حفل جماهيرى يحضره لفيف من القيادة التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسهم اللواء أشرف غريب الداودى،محافظ قنا، و أعضاء مجلس النواب ورئيس الجامعة و عمداء الكليات، و الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

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و أوضح محمد عبدالسلام، أمين المتابعة وتقييم الأداء بالحزب، بأن مسابقة أوائل الطلاب التى يرعاها حزب مستقبل وطن تأتى من منطلق مسئوليته المجمعية ودوره فى دعم العملية التعليمية لتكتمل منظومة التطوير و التنوير التى تشهدها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، و تسعى المسابقة لتحفيز طلاب وطالبات المراحل التعليمية لطالبات علي بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف المبني علي معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.


و أضاف عبدالسلام ، بأن عدد الطلاب الفائزين بالمسابقة24 طالب وطالبة، بعد فترة من المنافسات بين طلاب المدارس المختلفة، يمثلون 3 مدارس مختلفة، حيث فازت فى المرحلة الابتدائية مدرسة عمر بن الخطاب بمركز دشنا ويمثلها 5 طلاب، و المرحلة الإعدادية فازت بها مدرسة الوقف الإعدادية المشتركة و يمثلها 10 طلاب، فيما فازت بالمرحلة الثانوية مدرسة قفط الثانوية المشتركة ويشارك عنها 9 طلاب.


و أشار محمد فاوى، أمين التدريب و التثقيف و مقرر المسابقة ، إلى أن المسابقة استهدفت طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة من الابتدائى حتى الثانوى، و تم تقسيم المسابقة لـأربعة مراحل" الأولى نفذت على نطاق المجلس القروي، الثانية نفذت على نطاق المركز / القسم / الحي، و الثالثة نفذت على نطاق المحافظة، فيما تضمنت المرحلة الرابعة تحديد الفائزين وتجهيز احتفالية لتكريمهم"، و تشكلت الفرق من 10 طلاب"5 أساسى و 5 احتياطى" و لكل مدرسة 2 مشرفين، ودارت مجالات المنافسة حول" الأسئلة الوطنية – الثقافة العامة – اختبارات الذكاء".


و أضاف فاوى ، بأن الحفل سوف يشهد توزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية تتباين من مرحلة لأخرى على الطلاب الفائزين، إضافة لتكريم القائمين على المسابقة من مديرية التربية والتعليم بقنا ، لدورهم الهام فى نجاح فعاليات المسابقة التى استهدفت جميع مدارس المحافظة حتى التصفيات، لافتاً إلى أن المسابقة بمثابة إحياء للمسابقات الثقافية للنشء والتي تنمي ثقافتهم وترسخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعى.

 

 

 

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